Ак-Кая, Белая скала
Ак-Кая, Белая скала
© commons.wikimedia.org by Prokopenko Alexander is licensed under CC BY-SA 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:26

Крым вернулся в топ — и это не случайность: что снова тянет туристов на полуостров

Отложенный спрос привёл к росту турпотока в Крым — турэксперт Тарасенко

Крым уверенно закрепился в числе самых востребованных туристических направлений России, и этот тренд продолжает усиливаться. Полуостров сумел не только сохранить интерес со стороны путешественников, но и нарастить свой рекреационный потенциал сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на заявление председателя Союза гостеприимства в Крыму, директора туркомпании Анатолия Тарасенко, сделанное в эфире радио "Спутник в Крыму".

Отложенный спрос и возвращение туристов

Одним из ключевых факторов роста популярности Крыма эксперт называет отложенный спрос со стороны российских туристов. В период пандемии и в последующие годы многие поездки на полуостров откладывались из-за сложной логистики и ограничений в транспортном сообщении.

"Был некий отложенный спрос. В непростые времена пандемии и после, когда еще была сложной логистика, потому что авиасообщение прекратилось, а новые поезда, в том числе скоростные, не добавились, очень многие россияне, мечтавшие побывать в Крыму, решили отложить отдых. Но не будут откладывать его на год, два, три и так далее — очень многие в Крым ездить начали", — отметил Анатолий Тарасенко.

По его словам, именно реализация этого накопленного интереса стала заметна в туристических показателях последних лет.

Продвижение курорта по всей стране

Вторым важным фактором Тарасенко считает активную работу министерства курортов и туризма Крыма. Представители ведомства вместе с бизнесом регулярно выезжают в регионы России, презентуя туристические возможности полуострова.

"Потому что, когда ездят профильный министр и его заместители по городам нашей необъятной прекрасной родины и представляют Крым вместе с предпринимателями, это отдельно работает на успех", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, такая системная работа с профсоюзами, предприятиями и организациями сыграла важную роль в результатах, с которыми регион подошел к концу 2025 года.

Инфраструктура и поддержка государства

Третьим фактором роста популярности Крыма Тарасенко называет масштабное развитие инфраструктуры при поддержке всей страны. Речь идет о строительстве дорог, улучшении транспортной доступности и реализации новых туристических проектов, в том числе за счет президентских грантов.

"Если вспомнить Крым в 2010 — 2013 годах, то сейчас его не узнать. Теперь наши города с транспортной доступностью прекрасны, и то же самое скоро будет в селах", — рассказал он, отметив изменения в благоустройстве и социальной инфраструктуре.

Крым в приоритете внутреннего туризма

Эксперт подчеркнул, что рост внутреннего туризма усиливается на фоне снижения зарубежных поездок. По разным оценкам, за границу выезжает лишь 14-16% российских туристов, тогда как большинство предпочитает отдых внутри страны.

На этом фоне объявление 2026 года в Крыму Годом гостеприимства Тарасенко считает своевременным и оправданным шагом. По его словам, экономика региона тесно связана с туристической сферой, где заняты более 40 тысяч человек.

