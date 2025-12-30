Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:02

Непогода ударила сразу по нескольким фронтам: Крым живёт в режиме ЧС

В Крыму из-за непогоды ввели усиленный режим МЧС

Непогода в Крыму за короткое время привела к серии инцидентов, затронувших сразу несколько районов полуострова. Штормовые осадки нарушили энергоснабжение, спровоцировали ДТП и осложнили работу экстренных служб, которым пришлось перейти на усиленный режим. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Штормовые предупреждения и усиленный режим

На территории Крыма одновременно действуют два штормовых предупреждения — о сильном снегопаде и лавинной опасности в горных районах. В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС по республике перевело личный состав на усиленный режим несения службы.

Для контроля ситуации были задействованы мониторинговые группы, которые совместно с представителями муниципальных властей работают в Бахчисарайском, Ялтинском, Алуштинском и Симферопольском пожарно-спасательных гарнизонах. Основная задача — оперативно выявлять и устранять последствия опасных метеоявлений.

Происшествия в районах полуострова

По данным спасателей, штормовые осадки стали причиной пяти происшествий в Кировском и Бахчисарайском районах. Три из них были связаны с нарушением энергоснабжения, одно — со съездом автомобиля с проезжей части, ещё одно — с падением дерева.

Изначально отключения электроэнергии затронули 21 населённый пункт. Часть аварий была устранена в оперативном порядке, однако полностью восстановить подачу электричества удалось не везде.

Ситуация с энергоснабжением

По состоянию на 09:00 без электричества остаются шесть населённых пунктов Бахчисарайского района. На местах работают семь бригад районных электросетей, а также оперативные группы спасательных подразделений.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 29 человек и 15 единиц техники. Остальные происшествия, вызванные штормовыми осадками, к этому времени уже были устранены.

Работа экстренных служб

В МЧС подчёркивают, что обстановка находится под постоянным контролем. Службы продолжают мониторинг погодной ситуации, готовясь к возможному развитию неблагоприятных условий, включая усиление снегопадов и рост лавинной опасности в горных районах.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные ограничения при передвижении по полуострову.

