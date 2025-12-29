Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:54

Час — и полуостров встал: снегопад парализовал дороги и транспорт в Крыму

За час в Крыму выпала месячная норма снега — Mash

Резкое ухудшение погоды за считанные часы превратило Крым в зону транспортного коллапса. Сильный снегопад оказался настолько интенсивным, что парализовал дороги, нарушил работу общественного транспорта и привёл к отключениям электроэнергии сразу в нескольких районах полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Снегопад с месячной нормой осадков

По данным источника, всего за один час в Крыму выпала месячная норма осадков — около 50 миллиметров снега. Для конца декабря такой объём стал критическим, особенно с учётом того, что значительная часть автомобилей оставалась на летней резине. Это резко снизило проходимость дорог и привело к массовым заторам.

Непогода затронула как горные районы, так и крупные города. Ситуация осложнилась тем, что снегопад оказался внезапным и интенсивным, а дорожные службы не успели оперативно привести магистрали в безопасное состояние.

Паралич транспорта и перекрытые трассы

Наиболее остро последствия непогоды ощутили жители Ялты. По информации Mash, городской общественный транспорт там фактически прекратил работу, из-за чего люди не смогли вовремя добраться на работу и по делам. Сбои затронули и междугородние направления.

"Городские маршруты не работают в Ялте — люди не могут доехать на работу (…) Популярная автодорога Симферополь — Бахчисарай — Севастополь перекрыта", — говорится в публикации Telegram-канала Mash.

Перекрытие одной из ключевых трасс полуострова усугубило ситуацию, так как именно по этому направлению проходит значительная часть транспортных потоков между центральным Крымом и Севастополем.

Отключения света и сбои инфраструктуры

Помимо транспортных проблем, снегопад вызвал перебои в работе коммунальной инфраструктуры. Сообщается, что в трёх районах Крыма произошло отключение электроэнергии. Причины отключений напрямую связывают с погодными условиями и нагрузкой на сети.

Нарушения в энергоснабжении стали дополнительным фактором дестабилизации, особенно на фоне проблем с передвижением и работой общественного транспорта.

Контекст погодных аномалий

Ситуация в Крыму вписывается в более широкий фон экстремальных погодных явлений в разных регионах страны. Ранее сообщалось, что на Камчатке из-за сильных снегопадов в декабре выпало более двух месячных норм осадков, что также осложнило работу транспорта и коммунальных служб.

Резкие погодные аномалии всё чаще приводят к краткосрочным, но масштабным сбоям в инфраструктуре, демонстрируя уязвимость регионов к экстремальным условиям.

