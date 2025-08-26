Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
новые классы
новые классы
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:17

Лето под звуки строителей: в Крыму отремонтировали десятки школ и детсадов

В Крыму готовят школы и сады к 1 сентября: новые здания и капитальные ремонты

Крым завершает подготовку образовательных учреждений к началу учебного года.

С 1 сентября свои двери откроют 437 детских садов и 537 школ, где будут обучаться около 75 тысяч дошкольников и 229 тысяч школьников.

По словам главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, за лето капитально отремонтировали 37 школ, 11 садиков и 16 колледжей.

Особое внимание уделили строительству новых объектов. В Евпатории готовят к открытию школу в микрорайоне Исмаил-Бей, а в Симферополе — новый корпус Таврической школы-гимназии №20 имени Святителя Луки. Кроме того, к 1 сентября появятся семь новых детсадов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Краснодарский край усилил лидерство на ипотечном рынке апартаментов 24.08.2025 в 21:30

Краснодарский край рвёт рынок: апартаменты у моря обошли Москву

Краснодарский край удерживает 24,2% ипотечного рынка апартаментов, увеличив долю на 7,8%. Москва теряет позиции — в чем причина и что делать с аутсайдерами?

Читать полностью » Почти сто ДТП с детьми произошло в Крыму с начала года 24.08.2025 в 18:34

Крымские аварии глазами статистики: где детская беспечность встречается с безответственностью взрослых

С начала 2025 года в Крыму зафиксировано 81 ДТП с участием детей. Как избежать трагедий и почему важно соблюдать правила перевозки?

Читать полностью » Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок 24.08.2025 в 17:29

Последние дни лета — и Крым рвёт чарты: какие города заняли топ в августе

В августе 2025 года россияне выбирают Крым: самые популярные курорты, такие как Ялта и Евпатория, предвещают незабываемый отдых и низкие цены!

Читать полностью » Движение по Крымскому мосту временно приостановлено с обеих сторон 24.08.2025 в 14:46

Внеплановое перекрытие: на Крымском мосту остановили движение транспорта

Движение автотранспорта через Крымский мост полностью приостановлено по обеим направлениям. Об этом сообщил официальный информационный центр сооружения в своем Telegram-канале, призвав находящихся на мосту и в зонах досмотра граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников служб безопасности.

Читать полностью » МЧС Ростовской области усиливает свое оснащение детекторами против дронов за 1 млн рублей 23.08.2025 в 23:35

На страже неба: спасатели Дона закупят систему обнаружения БПЛА для борьбы с беспилотными угрозами

Главное управление МЧС РФ по Ростовской области объявило о планах приобретения специализированного оборудования для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая закупка размещена на официальном портале государственных заказов. Согласно техническому заданию, общая стоимость контракта превышает один миллион рублей.

Читать полностью » В крымских клиниках развивают современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний 23.08.2025 в 20:46

Кардиология в Крыму выходит на новый уровень: ангиограф и передовые методики

Крымские клиники кардинально меняют подход к лечению сердечных заболеваний, внедряя новейшие технологии и программы реабилитации для пациентов.

Читать полностью » В Крыму резкий рост нарушений ПДД в курортный сезон 23.08.2025 в 19:40

Рост нарушений в Крыму бьёт рекорды — туристический сезон стал ловушкой для водителей

В твоем идеальном курорте Крым рекордные 800 тысяч нарушений ПДД в июле 2025 — узнайте, как туристы оказались в ловушке штрафов.

Читать полностью » В Крыму объявлено штормовое предупреждение 23.08.2025 в 18:37

Погода готовит сюрпризы: на полуострове ожидаются сильные ливни и грозы!

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Крыму 23 августа: сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему у кошек образуются трихобезоары
Туризм

Учёные предупредили об угрозе морской экосистеме и туристам на курортах Аланьи
Спорт и фитнес

Эксперт объяснила, какие виды спорта опасны при лишнем весе
Еда

Эндокринолог рекомендовала салаты с курицей, арбузом и фетой для здорового летнего рациона
Авто и мото

Ирина Андриевская: банки могут в будущем отказывать в автокредитах без официального трудоустройства
Наука и технологии

Ученые выяснили, как нейропластичность мозга способствует улучшению памяти у пожилых людей
Садоводство

С 1 сентября землю без строительства или ухода смогут изымать
ПФО

У большинства выпускников школ фиксируют 2–3 хронических заболевания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru