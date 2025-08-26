Лето под звуки строителей: в Крыму отремонтировали десятки школ и детсадов
Крым завершает подготовку образовательных учреждений к началу учебного года.
С 1 сентября свои двери откроют 437 детских садов и 537 школ, где будут обучаться около 75 тысяч дошкольников и 229 тысяч школьников.
По словам главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, за лето капитально отремонтировали 37 школ, 11 садиков и 16 колледжей.
Особое внимание уделили строительству новых объектов. В Евпатории готовят к открытию школу в микрорайоне Исмаил-Бей, а в Симферополе — новый корпус Таврической школы-гимназии №20 имени Святителя Луки. Кроме того, к 1 сентября появятся семь новых детсадов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru