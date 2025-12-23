Горы режут, реки обходят: на полуострове идёт самая сложная дорожная перестройка

Зимний сезон больше не стал паузой для дорожного строительства в Крыму — работы здесь идут в полном объёме и меняют транспортную карту полуострова. На ключевых направлениях от Крымского моста к курортам одновременно реализуются сложнейшие инженерные проекты, которые требуют масштабных земляных работ и серьезного вмешательства в природный рельеф. Об этом сообщает издание "Российская газета".

Горный участок к Южному берегу: самая сложная стройка

Одним из центральных объектов реконструкции стал участок дороги от села Перевального до Изобильного протяжённостью всего 16 километров. Несмотря на сравнительно небольшую длину, он считается технически самым сложным во всём проекте модернизации трассы. Здесь дорога поднимается на высоту 752 метра к Ангарскому перевалу, после чего уходит на спуск в сторону Алушты.

На этом отрезке трассы пересекаются три горные реки — Курлюк-Су, Улу-Узень и Ангара, причём последняя на протяжении семи километров идёт параллельно дороге. Кроме того, проект учитывает ещё пять безымянных горных ручьёв. Участок отличается сложным рельефом, серпантинами и оползневыми зонами, что требует особых инженерных решений.

Новая инфраструктура и расширение трассы

Двухполосную дорогу здесь расширяют до четырёх полос с расчётной скоростью движения от 90 до 120 километров в час. В рамках проекта предусмотрено строительство транспортной развязки, трёх путепроводов, трёх мостов, четырёх подземных пешеходных переходов и двух площадок отдыха. Отдельное внимание уделено безопасности: будет возведено более 6300 метров подпорных стен, а также установлены 58 металлических гофрированных труб и две железобетонные водопропускные конструкции.

Работы ведутся поэтапно. Впереди строителей на участке работают археологи и сапёры — первые проверяют территорию на наличие исторических артефактов, вторые ищут взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. На сегодняшний день обследовано более 65% трассы. Параллельно ведётся расчистка территории, вырубка леса и корчёвка кустарников в зоне расширения дорожного полотна.

Южный берег и новые объезды

Реконструкция продолжается и на участке между Алуштой и Ялтой. Восьмого декабря здесь было перекрыто движение по перекрёстку на 179-м километре трассы у памятника крымским партизанам. Ограничение связано с обустройством примыкания объездной Алушты к основной дороге Южного берега.

Капитальный ремонт 30-километровой трассы между Алуштой и Ялтой уже дошёл до посёлка Гурзуф. До конца года здесь планируют открыть движение по ещё одной новой объездной дороге, что должно заметно разгрузить курортное направление.

Обход "Артека" и новые федеральные проекты

Отдельный проект реализуется в обход международного детского центра "Артек". Как сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, здесь строится новая автомобильная дорога с мостовыми сооружениями, подпорными стенами и полноценным земляным полотном.

"Запуск рабочего движения намечен на декабрь", — сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Сейчас путь к Гурзуфу проходит через территорию детского лагеря, что не соответствует требованиям безопасности, поэтому государство приняло решение о строительстве отдельного обхода.

Север Крыма и Азовское транспортное кольцо

На севере полуострова началось проектирование обхода Джанкоя, который станет частью Азовского транспортного кольца. По информации Министерства транспорта РФ, новый участок на трассе Р-280 "Новороссия" позволит вывести транзитный поток за пределы города, где расширение дороги невозможно из-за плотной застройки.

Кроме того, завершение капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре трассы Р-280 запланировано на 2026 год.

"Возрастет пропускная способность трассы и безопасность движения", — отмечается в сообщении Минтранса России.

Освещение дорог и рост финансирования

Параллельно со строительством в Крыму активно развивают дорожное освещение. С апреля 2025 года эти работы ведёт предприятие "Крымавтодор". В ноябре был введён в эксплуатацию 11-километровый участок дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью, где уже освещено пять километров. Также освещение появилось на дороге Симферополь — Ивановка и на западном и восточном обходах крымской столицы.

Только на первые этапы этих проектов государство направило более 204 млн рублей. В дальнейшем работы продолжатся и на других магистралях. При этом финансирование приведения региональных дорог в нормативное состояние в 2026 году вырастет более чем в три раза — с 2,9 млрд рублей в 2025 году до 10 млрд рублей в следующем.