Снег отрезал Крым по частям: несколько дорог исчезли с карты за одну ночь

Сильный снегопад в Крыму привёл к временной изоляции сразу нескольких населённых пунктов и осложнил транспортную ситуацию на муниципальных дорогах. Из-за снежных заносов движение оказалось невозможным на ряде направлений, где толщина снежного покрова и перемёты превысили допустимые нормы. Об этом, со ссылкой на пресс-службу "Крымавтодора", сообщается в официальной информации дорожных служб.

Ограничения движения из-за непогоды

По данным предприятия, решение о перекрытии дорог было принято в связи с интенсивным выпадением осадков, образованием снежных заносов и ухудшением условий проезда. В таких условиях движение транспорта представляет угрозу безопасности, особенно на горных и труднодоступных участках.

"В связи с выпадением большого количества осадков, образованием снежных заносов и переметов введены ограничения движения на участках автомобильных дорог", — сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".

Перечень перекрытых участков

На текущий момент полностью или частично закрыто движение на шести муниципальных автодорогах. В частности, полностью перекрыт проезд на участке Холмовка — Эски-Кермен, а также на дороге Новополье — Поляна. Частичные ограничения введены на направлениях Куйбышево — Высокое (с 7-го по 9-й километр), Солнечносельское — примыкание к автодороге Бахчисарай — Ялта (с км 0+400 до км 3+300), Аромат — Многоречье (с км 10 до км 14+100) и Подлесное — примыкание к автодороге Бахчисарай — Ялта (с км 3+500 до км 5+200).

Эти дороги проходят через районы, где снегопады традиционно сопровождаются резким ухудшением проходимости и быстрым образованием перемётов.

Работа спецтехники и рекомендации водителям

На всех перекрытых участках задействована специализированная дорожная техника, которая занимается расчисткой полотна и обеспечением проезда в максимально короткие сроки. Однако сроки полного восстановления движения напрямую зависят от интенсивности осадков и погодных условий.

В "Крымавтодоре" призвали автомобилистов заранее планировать маршруты и по возможности воздерживаться от поездок по закрытым направлениям, чтобы избежать застревания в снежных заносах и дополнительных рисков для жизни и здоровья.

Ситуация под контролем

Дорожные службы продолжают мониторинг обстановки и готовы оперативно вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения погоды. Информация о состоянии проезда будет обновляться по мере расчистки дорог и стабилизации погодных условий.