Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Холодное время года в городе
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by Joy Real is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:43

Снег отрезал Крым по частям: несколько дорог исчезли с карты за одну ночь

В Крыму из-за снегопада перекрыли муниципальные дороги — Крымавтодор

Сильный снегопад в Крыму привёл к временной изоляции сразу нескольких населённых пунктов и осложнил транспортную ситуацию на муниципальных дорогах. Из-за снежных заносов движение оказалось невозможным на ряде направлений, где толщина снежного покрова и перемёты превысили допустимые нормы. Об этом, со ссылкой на пресс-службу "Крымавтодора", сообщается в официальной информации дорожных служб.

Ограничения движения из-за непогоды

По данным предприятия, решение о перекрытии дорог было принято в связи с интенсивным выпадением осадков, образованием снежных заносов и ухудшением условий проезда. В таких условиях движение транспорта представляет угрозу безопасности, особенно на горных и труднодоступных участках.

"В связи с выпадением большого количества осадков, образованием снежных заносов и переметов введены ограничения движения на участках автомобильных дорог", — сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".

Перечень перекрытых участков

На текущий момент полностью или частично закрыто движение на шести муниципальных автодорогах. В частности, полностью перекрыт проезд на участке Холмовка — Эски-Кермен, а также на дороге Новополье — Поляна. Частичные ограничения введены на направлениях Куйбышево — Высокое (с 7-го по 9-й километр), Солнечносельское — примыкание к автодороге Бахчисарай — Ялта (с км 0+400 до км 3+300), Аромат — Многоречье (с км 10 до км 14+100) и Подлесное — примыкание к автодороге Бахчисарай — Ялта (с км 3+500 до км 5+200).

Эти дороги проходят через районы, где снегопады традиционно сопровождаются резким ухудшением проходимости и быстрым образованием перемётов.

Работа спецтехники и рекомендации водителям

На всех перекрытых участках задействована специализированная дорожная техника, которая занимается расчисткой полотна и обеспечением проезда в максимально короткие сроки. Однако сроки полного восстановления движения напрямую зависят от интенсивности осадков и погодных условий.

В "Крымавтодоре" призвали автомобилистов заранее планировать маршруты и по возможности воздерживаться от поездок по закрытым направлениям, чтобы избежать застревания в снежных заносах и дополнительных рисков для жизни и здоровья.

Ситуация под контролем

Дорожные службы продолжают мониторинг обстановки и готовы оперативно вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения погоды. Информация о состоянии проезда будет обновляться по мере расчистки дорог и стабилизации погодных условий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сварщики вошли в топ высокооплачиваемых профессий региона — РБК Краснодар вчера в 13:43
Почти 300 тысяч в месяц: профессия, которая вырвалась в лидеры на Кубани

Зарплатный рекорд на Кубани поставил дата-сайентист. Какие профессии вошли в топ самых высокооплачиваемых и почему рост доходов замедляется?

Читать полностью » Зарплата дата-сайентиста в Ростовской области выросла на 33% за год — hh.ru вчера в 9:32
Зарплаты в Ростовской области взлетели до 200 тысяч: вот кому готовы платить такие деньги

В Ростовской области максимальная предлагаемая зарплата выросла до 200 тыс. руб.: лидируют дата-сайентисты, а также рабочие и строительные профессии.

Читать полностью » В Крыму сохранили запрет на салюты в новогодние праздники — МВД Крыма 28.12.2025 в 16:54
Один запуск — большие проблемы: почему Крым встречает Новый год без салютов

В Крыму напомнили о полном запрете салютов и фейерверков на Новый год. МВД разъяснило, какие изделия разрешены и какие штрафы грозят нарушителям.

Читать полностью » В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым 28.12.2025 в 16:50
Решения, которые заметят не сразу: что принял крымский парламент в 2025 году

Новый гимн, поддержка семей, штрафы за съёмку атак и изменения в налогах — какие законы уже работают в Крыму и что вступит в силу в 2026 году.

Читать полностью » Археологи выявили неизвестное население горного Крыма — археолог Стоянова 28.12.2025 в 16:43
История полуострова Крым дала сбой: новые находки не укладываются в учебники

Археологи в Крыму нашли следы неизвестного населения горной гряды и масштабную крепость на побережье. Итоги сезона заставляют пересмотреть историю полуострова.

Читать полностью » В 2025 году модернизировали 140 км теплотрасс — портал администрации края 28.12.2025 в 16:34
Котельные вместо аварий: Кубань пошла по другому сценарию зимы

В Краснодарском крае за год построили десятки объектов теплоснабжения и обновили сотни километров сетей. Основной упор сделали на школы и детсады.

Читать полностью » Товарооборот Кубани и Китая вырос на 111 процентов 28.12.2025 в 16:26
Китай вошёл слишком быстро: что на самом деле происходит с торговлей Кубани

Товарооборот Кубани и Китая за полгода вырос более чем вдвое. Эксперты объяснили, какие товары формируют экспорт и чего ждать дальше.

Читать полностью » Рубль укрепился на 45 процентов за 2025 год — экономист Иноземцев 28.12.2025 в 16:19
Хвалят валюту — платит бизнес: обратная сторона экономического оптимизма

Укрепление рубля и рост НДС подаются как успех, но экономисты предупреждают о скрытых угрозах для регионов и малого бизнеса Кубани.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Более 600 тыс. жителей Кубани ввели самозапрет на кредиты — Кубанские новости
Садоводство
Утоптанный снег защищает яблони от мышей зимой — садоводы
ЮФО
Взнос на капремонт на Кубани вырастет до 12,95 рубля с 2026 года
ЮФО
В новогоднюю ночь в Крыму температура опустится ниже нормы
Общество
РЖД украсили вагоны к Новому году наклейками и ёлочными мотивами — РЖД
Россия
Депутаты предлагают бесплатный проезд в новогоднюю ночь по всей России — ТАСС
Общество
Торговля занимала 45,5% вакансий в январе–сентябре 2025 — Работа.ру
Авто и мото
АвтоВАЗ индексирует цены Lada в среднем на 0,5% с января — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet