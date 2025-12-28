Решения, которые заметят не сразу: что принял крымский парламент в 2025 году

В 2025 году в Крыму вступили в силу законодательные изменения, затрагивающие культуру, социальную сферу, безопасность и экономику. Часть решений уже применяется на практике, другие начнут действовать в 2026 году, формируя долгосрочную повестку региональной политики. Об этом сообщает издание "АиФ-Крым", подводя итоги работы крымского парламента.

Новый гимн и ценностные акценты

Одним из самых заметных событий года стало утверждение нового гимна Республики Крым. После конкурсного отбора Государственный совет РК остановился на проекте поэта-песенника Ильи Резника на музыку экс-сенатора от Крыма Ольги Ковитиди. После доработки гимн был утверждён в августе и стал официальным музыкальным символом региона.

Первый заместитель председателя Госсовета РК Сергей Цеков отметил, что в тексте и музыке отражены ключевые исторические вехи, традиционные ценности и связь Крыма с Россией. Новый гимн, по его словам, стал концентрированным выражением идентичности республики.

Поддержка семьи и демографии

В 2025 году начала действовать законодательная инициатива, направленная на профилактику склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Операция не запрещена, но любые попытки давления на будущую мать — со стороны родственников, медиков или чиновников — теперь признаны противозаконными. При этом в Крыму аборты проводятся только в государственных медучреждениях, частные клиники добровольно отказались от этой услуги.

Параллельно расширяются меры поддержки молодых семей. Начальник управления адресной и социальной помощи Минтруда РК Татьяна Хмелевская напомнила о введении регионального студенческого капитала — 1 млн рублей на каждого ребёнка, если возраст матери не превышает 25 лет.

"С октября 2025 года при государственной регистрации брака выдаются сертификаты на бесплатное медицинское обследование, количество выданных сертификатов составило три тысячи", — сообщила Татьяна Хмелевская.

Также для семей в стадии развода заработала система бесплатной психологической помощи, а для малоимущих и студенческих семей — пункты проката вещей для новорождённых.

Безопасность, язык и занятость

Значимым для региона стал закон о штрафах за публикацию фото- и видеоматериалов, раскрывающих последствия атак БПЛА, дислокацию ПВО или диверсий. Для физлиц штрафы составляют от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс., для юрлиц — до 100 тыс. рублей.

С 1 марта 2026 года вступит в силу федеральная норма о запрете наружной рекламы и вывесок на иностранных языках. В Крыму к этому начали готовиться заранее: эксперимент стартовал ещё год назад, а в 2025-м замена вывесок активизировалась на Южном берегу и в крупных городах.

Кроме того, в 2026 году предусмотрена компенсация платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования для многодетных семей — 30% стоимости, но не более 50 тыс. рублей в год. С марта также обновляется система квотирования рабочих мест для инвалидов, включая возможность компенсационного трудоустройства через соглашения между работодателями.

Экономика и гражданская защита

С начала 2026 года вступят в силу изменения в патентной системе налогообложения, связанные с преобразованием ряда городских округов в муниципальные. При этом власти намерены сохранить льготные ставки УСН для малого и среднего бизнеса — 4% на доходы и 10% на "доходы минус расходы".

Также обновлён региональный закон о гражданской обороне. Он предусматривает возможность привлечения нештатных аварийно-спасательных формирований и сотрудников предприятий к ликвидации последствий ЧС при отсутствии угрозы жизни и здоровью.

В совокупности эти решения формируют законодательный фундамент, который будет определять социально-экономическое развитие Крыма в ближайшие годы.