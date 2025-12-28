Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
нотариус ставит печать
нотариус ставит печать
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:50

Решения, которые заметят не сразу: что принял крымский парламент в 2025 году

В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым

В 2025 году в Крыму вступили в силу законодательные изменения, затрагивающие культуру, социальную сферу, безопасность и экономику. Часть решений уже применяется на практике, другие начнут действовать в 2026 году, формируя долгосрочную повестку региональной политики. Об этом сообщает издание "АиФ-Крым", подводя итоги работы крымского парламента.

Новый гимн и ценностные акценты

Одним из самых заметных событий года стало утверждение нового гимна Республики Крым. После конкурсного отбора Государственный совет РК остановился на проекте поэта-песенника Ильи Резника на музыку экс-сенатора от Крыма Ольги Ковитиди. После доработки гимн был утверждён в августе и стал официальным музыкальным символом региона.

Первый заместитель председателя Госсовета РК Сергей Цеков отметил, что в тексте и музыке отражены ключевые исторические вехи, традиционные ценности и связь Крыма с Россией. Новый гимн, по его словам, стал концентрированным выражением идентичности республики.

Поддержка семьи и демографии

В 2025 году начала действовать законодательная инициатива, направленная на профилактику склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Операция не запрещена, но любые попытки давления на будущую мать — со стороны родственников, медиков или чиновников — теперь признаны противозаконными. При этом в Крыму аборты проводятся только в государственных медучреждениях, частные клиники добровольно отказались от этой услуги.

Параллельно расширяются меры поддержки молодых семей. Начальник управления адресной и социальной помощи Минтруда РК Татьяна Хмелевская напомнила о введении регионального студенческого капитала — 1 млн рублей на каждого ребёнка, если возраст матери не превышает 25 лет.

"С октября 2025 года при государственной регистрации брака выдаются сертификаты на бесплатное медицинское обследование, количество выданных сертификатов составило три тысячи", — сообщила Татьяна Хмелевская.

Также для семей в стадии развода заработала система бесплатной психологической помощи, а для малоимущих и студенческих семей — пункты проката вещей для новорождённых.

Безопасность, язык и занятость

Значимым для региона стал закон о штрафах за публикацию фото- и видеоматериалов, раскрывающих последствия атак БПЛА, дислокацию ПВО или диверсий. Для физлиц штрафы составляют от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс., для юрлиц — до 100 тыс. рублей.

С 1 марта 2026 года вступит в силу федеральная норма о запрете наружной рекламы и вывесок на иностранных языках. В Крыму к этому начали готовиться заранее: эксперимент стартовал ещё год назад, а в 2025-м замена вывесок активизировалась на Южном берегу и в крупных городах.

Кроме того, в 2026 году предусмотрена компенсация платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования для многодетных семей — 30% стоимости, но не более 50 тыс. рублей в год. С марта также обновляется система квотирования рабочих мест для инвалидов, включая возможность компенсационного трудоустройства через соглашения между работодателями.

Экономика и гражданская защита

С начала 2026 года вступят в силу изменения в патентной системе налогообложения, связанные с преобразованием ряда городских округов в муниципальные. При этом власти намерены сохранить льготные ставки УСН для малого и среднего бизнеса — 4% на доходы и 10% на "доходы минус расходы".

Также обновлён региональный закон о гражданской обороне. Он предусматривает возможность привлечения нештатных аварийно-спасательных формирований и сотрудников предприятий к ликвидации последствий ЧС при отсутствии угрозы жизни и здоровью.

В совокупности эти решения формируют законодательный фундамент, который будет определять социально-экономическое развитие Крыма в ближайшие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трасса Р-280 стала альтернативой Крымскому мосту — автопутешественник сегодня в 8:52
Нашли обходной путь: как трасса Р-280 может спасти вас от стояния в пробке на мосту

Автомобилист проверил трассу Р-280 как альтернативу Крымскому мосту: 90% пути — новый асфальт, но есть сложный участок и строгие запреты.

Читать полностью » В Сочи работают 65 канатных дорог и 170 км трасс — администрация Краснодарского края вчера в 18:46
Отели почти забиты, трассы готовы: зимний Сочи входит в пиковый режим

Горнолыжный сезон в Сочи стартовал с высокой загрузкой и новыми объектами. Власти рассказали, сколько туристов ждут курорты в праздники.

Читать полностью » Тарифы на пригородные поезда в сторону Краснодара увеличиваются вчера в 18:41
Поездка к морю стала дороже — пассажиры заметили это не сразу

Проезд на электричках в Краснодарском крае подорожал. Рассказываем, сколько теперь стоят билеты до Сочи, Адлера, Краснодара и Белореченской.

Читать полностью » В Краснодарском крае зафиксировали 414 ДТП с пьяными водителями за 11 месяцев — ГАИ вчера в 5:31
Когда праздник выходит на трассу: какие регионы чаще сталкиваются с нетрезвым вождением

Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов по числу ДТП с пьяными водителями, несмотря на общее снижение таких аварий в России.

Читать полностью » Сильный ветер и снег накрывают Кубань в конце декабря — Центр ЧС Кубани 26.12.2025 в 14:20
Кубань входит в опасный коридор: погода готовит региону несколько тяжёлых дней

Сильный ветер, снег и гололедица ожидаются на Кубани в конце декабря. Экстренные службы предупредили о рисках для дорог и инфраструктуры.

Читать полностью » Жители Краснодарского края чаще выбирают аудиокниги — Литрес 26.12.2025 в 14:15
Романы ушли в тень: что на самом деле слушают жители Краснодарского края

Жители Кубани в 2025 году сделали ставку на аудиокниги и саморазвитие. Аналитики рассказали, какие авторы и жанры стали самыми востребованными.

Читать полностью » Краснодарский край входит в тройку самых тревожных регионов России — КРОС 26.12.2025 в 14:11
Тревога накрыла юг России: Краснодарский край вырвался в топ самых напряжённых регионов

Краснодарский край вошёл в тройку самых тревожных регионов России. Индекс вырос почти вдвое и стал одним из самых заметных скачков года.

Читать полностью » Россияне чаще путешествуют по стране вместе с питомцами — сервис Туту 26.12.2025 в 14:05
Отпуск без разлуки: куда россияне чаще всего ездят с домашними питомцами

Россияне всё чаще путешествуют с домашними животными и выбирают для этого юг страны и автопоездки. Опрос показал, какие маршруты и форматы стали самыми популярными.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Россия стала лидером по числу туристов в Анталье — Турпром
Красота и здоровье
Волосы у большинства людей вырастают в среднем на 1,3 см в месяц – трихологи
Туризм
Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром
Питомцы
Натуральный рацион требует добавления масел — зоодиетологи
Туризм
Бодрум вошёл в число курортов с чистыми пляжами — Турпром
Дом
Грамотная планировка кухни повышает комфорт на годы — дизайнеры
Общество
Штрафы за нарушения с SIM-картами достигли 500 тыс. рублей — Совет Федерации
Еда
Тефтели, тушённые в лечо, готовят как вариант домашнего ужина — повара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet