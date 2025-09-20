Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Памятник затопленным кораблям
Памятник затопленным кораблям
© commons.wikimedia.org by GIC198 is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:18

Объехать мост на поезде? Через Донбасс в Крым уже пошли первые составы

Из Ростова-на-Дону в Крым отправились пробные пассажирские поезда через новые территории — Хуснуллин

Железнодорожное сообщение с Крымом может заметно измениться: из Ростова-на-Дону в сторону полуострова через новые территории отправились пробные пассажирские поезда. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, подчеркнувший, что у маршрута есть большой потенциал популярности среди туристов.

Как создавали маршрут

Путь проходит через Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Работы по восстановлению и строительству велись полтора года:

  • отремонтировали 140 км старых путей;

  • построили новый участок протяжённостью 63 км.

С весны 2024 года по этому маршруту начали ходить грузовые поезда. Первоначально пассажирское сообщение собирались открыть ещё зимой, и власти Крыма заявляли, что готовы принимать составы из Херсонской области. Но из соображений безопасности запуск отложили. Сейчас по рельсам уже проходят пробные рейсы без пассажиров.

Насколько востребован будет маршрут

По данным опроса телеграм-канала "Крыша ТурДома", значительная часть отдыхающих ждёт открытия новой дороги:

  • 12% готовы выбрать путь через Мелитополь, если он окажется быстрее нынешнего.

  • 14% намерены поехать вдоль побережья Азовского моря без дополнительных условий.

  • 7% готовы покупать билеты на любые доступные составы, даже если они идут через Бердянск.

  • 10% опрошенных заявили, что будут ездить только через Крымский мост.

Остальные либо сомневаются, либо пока не определились.

"Я сомневаюсь, что такое случится в ближайшее время", — прокомментировала одна из участниц опроса.

Сравнение маршрутов

Маршрут Протяжённость Время в пути (ориентировочно) Особенности
Через Крымский мост ~550 км от 27,5 до 42 часов (Москва — Симферополь) Длиннее, стабильный маршрут
Через Донбасс и Новороссию ~350 км (Ростов — Симферополь) потенциально быстрее на несколько часов Пока доступен только в тестовом режиме

До 2014 года поезда из Москвы в Симферополь шли менее суток. Сейчас же дорога занимает минимум 27,5 часа, а иногда доходит и до 42 часов.

Советы шаг за шагом для туристов

  1. Следите за новостями РЖД и туроператоров — запуск пассажирских рейсов может быть объявлен внезапно.

  2. Если важна скорость, уточняйте, по какому маршруту идёт поезд: через мост или новые территории.

  3. При дефиците билетов рассматривайте альтернативные направления — например, поезд до Анапы с пересадкой на автобус.

  4. Планируйте поездку заранее: на первые рейсы через новые территории будет высокий спрос.

  5. Всегда уточняйте условия возврата билетов — возможны корректировки по соображениям безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать на мгновенный запуск пассажирских рейсов.
    Последствие: поездка может сорваться.
    Альтернатива: планировать отдых, исходя из действующих маршрутов через мост.

  • Ошибка: не уточнять маршрут конкретного поезда.
    Последствие: ожидание сокращённого пути может обернуться долгой дорогой.
    Альтернатива: проверять маршрут при покупке билета.

  • Ошибка: откладывать покупку билетов на последний момент.
    Последствие: высокая вероятность дефицита мест.
    Альтернатива: бронировать заранее.

А что если…

А что будет, если маршрут через новые территории так и не откроется для пассажиров в ближайшие годы? Туристам придётся по-прежнему ездить через Крымский мост. Для властей это значит, что инвестиции в новый путь будут оправданы только грузовыми перевозками. Однако в долгосрочной перспективе запуск пассажирского сообщения рассматривается как приоритет.

Плюсы и минусы

Плюсы нового маршрута Минусы
Короче на 200 км Вопросы безопасности
Потенциально быстрее Пока нет пассажирских рейсов
Альтернатива мосту Ограниченное количество поездов
Интерес для туристов Высокая неопределённость сроков

FAQ

Когда откроют маршрут для пассажиров?
Пока точных сроков нет. Идут только пробные рейсы.

Будет ли он быстрее, чем через мост?
Да, путь короче примерно на 200 км, что позволит сократить время в пути.

Как добраться в Крым сейчас?
Основной маршрут — через Крымский мост. Также популярны авиаперелёты и комбинированные турпакеты.

Мифы и правда

  • Миф: маршрут уже работает для пассажиров.
    Правда: пока идут только тестовые рейсы без людей.

  • Миф: дорога через Донбасс в два раза быстрее.
    Правда: она короче, но окончательное время в пути зависит от графиков и инфраструктуры.

  • Миф: Крымский мост закрывается.
    Правда: он остаётся основным маршрутом.

3 интересных факта

• До 2014 года Москва — Симферополь занимала менее суток по железной дороге.
• Новый участок пути протянулся на 63 км — его строили с нуля.
• В опросах Telegram-каналов уже треть туристов заявили о готовности воспользоваться альтернативным маршрутом.

Исторический контекст

  • 2014 год: прекращено прямое железнодорожное сообщение с Крымом через Украину.

  • 2019 год: открыт Крымский мост для поездов.

  • 2024 год: запущены грузовые составы через новые территории.

  • 2025 год: начались тестовые пассажирские рейсы без людей.



