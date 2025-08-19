Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 15:24

Бензиновый шторм в Крыму: власти обещают скорое затишье

Аксёнов: ситуация с обеспечением Крыма бензином АИ-95 стабилизируется в течение месяца

В Крыму ожидается нормализация поставок бензина АИ-95 в ближайший месяц. Об этом сообщил Глава Республики Сергей Аксёнов, отметив, что временные перебои связаны с логистическими сложностями и резким ростом спроса.

Рост потребления в сезон

По словам Аксёнова, в летний период объёмы реализации топлива увеличились почти вдвое. Если в прошлом году в сутки продавалось около 700 тонн бензина АИ-95, то в этом году — порядка 1100 тонн.

"Ограничения могут сохраняться максимум месяц. Мы ежедневно в ручном режиме контролируем закупки у производителей и доставку топлива. Все возможные меры принимаются как на федеральном, так и на региональном уровне", — подчеркнул он.

Долгосрочные решения

Глава республики также сообщил, что после завершения специальной военной операции значительная часть топлива снова будет доставляться автомобильным транспортом, что позволит вернуться на прежний уровень поставок. Дополнительную стабилизацию рынка обеспечит приход в Крым крупных вертикально интегрированных компаний, которые пока не работают на полуострове.

