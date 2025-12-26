Нефтяные гиганты на горизонте: Крым готовится к новой экономической фазе

После завершения специальной военной операции власти Крыма намерены вернуться к вопросу расширения присутствия крупного бизнеса на полуострове. В числе приоритетных тем — возможный приход в регион крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Пересмотр позиции крупного бизнеса

Сергей Аксёнов отметил, что отношение крупных компаний к работе в Крыму постепенно меняется. По его словам, бизнес всё активнее рассматривает полуостров как перспективную площадку для развития, несмотря на прежние ограничения и осторожность.

"Позиция тоже, видите, меняется. Крупный бизнес заходит на территорию Крыма", — сказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что подобные сигналы свидетельствуют о росте интереса со стороны системных игроков и формировании новой экономической реальности для региона.

Уровень принятия решений

Глава республики уточнил, что окончательные решения о приходе вертикально-интегрированных нефтяных компаний будут приниматься на самом высоком уровне. Речь может идти как о решениях Президента России, так и о самостоятельном выборе владельцев и руководства компаний.

По словам Аксёнова, вопрос уже находится в активной проработке. При этом он не стал называть конкретные сроки или перечень компаний, подчеркнув, что обсуждение носит комплексный и многоуровневый характер.

Роль местных операторов

Отдельно глава Крыма отметил работу действующих на полуострове операторов. По его словам, местные компании оперативно реагируют на возникающие сложности, замечания и запросы, обеспечивая стабильную работу отрасли в текущих условиях.

Аксёнов подчеркнул, что именно такая гибкость и готовность к диалогу создают основу для будущего расширения присутствия крупного бизнеса. Власти республики, в свою очередь, рассматривают нефтегазовый сектор как важный элемент долгосрочного экономического развития региона.