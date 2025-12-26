Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Заправочный пистолет в баке
Заправочный пистолет в баке
© https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:56

Нефтяные гиганты на горизонте: Крым готовится к новой экономической фазе

Крупный нефтяной бизнес может прийти в Крым — глава республики Аксёнов

После завершения специальной военной операции власти Крыма намерены вернуться к вопросу расширения присутствия крупного бизнеса на полуострове. В числе приоритетных тем — возможный приход в регион крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Пересмотр позиции крупного бизнеса

Сергей Аксёнов отметил, что отношение крупных компаний к работе в Крыму постепенно меняется. По его словам, бизнес всё активнее рассматривает полуостров как перспективную площадку для развития, несмотря на прежние ограничения и осторожность.

"Позиция тоже, видите, меняется. Крупный бизнес заходит на территорию Крыма", — сказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что подобные сигналы свидетельствуют о росте интереса со стороны системных игроков и формировании новой экономической реальности для региона.

Уровень принятия решений

Глава республики уточнил, что окончательные решения о приходе вертикально-интегрированных нефтяных компаний будут приниматься на самом высоком уровне. Речь может идти как о решениях Президента России, так и о самостоятельном выборе владельцев и руководства компаний.

По словам Аксёнова, вопрос уже находится в активной проработке. При этом он не стал называть конкретные сроки или перечень компаний, подчеркнув, что обсуждение носит комплексный и многоуровневый характер.

Роль местных операторов

Отдельно глава Крыма отметил работу действующих на полуострове операторов. По его словам, местные компании оперативно реагируют на возникающие сложности, замечания и запросы, обеспечивая стабильную работу отрасли в текущих условиях.

Аксёнов подчеркнул, что именно такая гибкость и готовность к диалогу создают основу для будущего расширения присутствия крупного бизнеса. Власти республики, в свою очередь, рассматривают нефтегазовый сектор как важный элемент долгосрочного экономического развития региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Погода в Краснодаре меняется от мороза к дождю — Яндекс Погода вчера в 11:24
Суббота обманет спокойствием, воскресенье накроет непогодой: прогноз для Кубани

В выходные 27-28 декабря Краснодарский край окажется во власти переменчивой погоды: от морозной и спокойной субботы до дождливого и ветреного воскресенья. Подробный прогноз для Краснодара, Сочи и Анапы — в материале.

Читать полностью » Краевые выплаты учителям на Кубани вырастают до 15 тыс рублей — Кондратьев 24.12.2025 в 17:42
Каждый четвёртый рубль бюджета — в образование: почему Кубань делает ставку на школы

В Краснодарском крае увеличат краевые выплаты учителям и воспитателям: решение принято на итоговом совещании губернатора и подкреплено рекордными результатами школьников на ЕГЭ и олимпиадах.

Читать полностью » Краснодарский край занимает третье место в туррейтинге России — РУДН-туризм 24.12.2025 в 17:31
Кубань закрепилась в туристической тройке: Краснодарский край обошёл большинство регионов

Краснодарский край занял третье место в "Индексе туристической привлекательности регионов России" по итогам 2025 года, подтвердив статус одного из самых популярных направлений для отдыха и инвестиций.

Читать полностью » Сильный снег и мокрый снег накроют Крым — МЧС Крыма 24.12.2025 в 17:14
Зима без компромиссов: Крым накроют осадки, гололёд и порывистый ветер

Снег, метель и штормовой ветер ожидаются в Крыму в конце недели: МЧС предупреждает о гололеде, сильных осадках и рекомендует отказаться от поездок без необходимости.

Читать полностью » Яйца в Крыму за год подешевели на 27% — Банк России 24.12.2025 в 16:57
Инфляция в Крыму резко сбавила ход: какие товары сыграли решающую роль

Цены в Крыму в ноябре почти не изменились: какие товары подешевели, что продолжает дорожать и почему инфляция в регионе замедляется.

Читать полностью » Районные больницы Крыма получают новых специалистов — глава Крыма Аксёнов 24.12.2025 в 16:50
Миллион за работу в селе: как Крым закрывает кадровую дыру в медицине

В Крыму продолжают привлекать врачей и фельдшеров с помощью программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер": кто получил выплаты, какие специальности наиболее востребованы и какие меры поддержки доступны медикам.

Читать полностью » Загрузка гостиниц Крыма на Новый год достигает 55% — глава Крыма Аксёнов 23.12.2025 в 14:12
Новый год ещё не наступил, а мест уже почти нет: что происходит с отдыхом в Крыму

Отели и санатории Крыма уже забронированы более чем наполовину на Новый год. Власти рассказали, какие объекты пользуются наибольшим спросом.

Читать полностью » В Крыму продолжается масштабная модернизация дорожной сети 23.12.2025 в 14:07
Горы режут, реки обходят: на полуострове идёт самая сложная дорожная перестройка

В Крыму зимой продолжается масштабная дорожная перестройка: горные трассы расширяют до четырёх полос, строят обходы и освещают магистрали.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Экосбор на шины увеличивает издержки производителей — автоэксперт Васильев
Общество
Минздрав потребовал выдать льготникам лекарства до конца декабря — Михаил Мурашко
Туризм
Туристические поездки по России выросли на 7% в 1 полугодии 2025
ЮФО
Детские праздники в Крыму заказывают с крокодилами — организатор Оленица-Божко
Еда
Еда правильного цвета помогает не переедать— диетолог Сюракшина
Садоводство
Доломитовая мука замедляет работу червей в компосте — садоводы
Россия
МВД смогут устанавливать исключения для трудоустройства мигрантов в другом регионе — ТАСС
Наука
Физики запустят эксперимент для поиска очага солнечных вспышек — Владимир Махмутов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet