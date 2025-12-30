Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Модные аксессуары для зимы
Модные аксессуары для зимы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:08

Снег ушёл, мороз остался: Крым встретит Новый год в редком зимнем сценарии

В новогоднюю ночь в Крыму температура опустится ниже нормы

Морозная, но спокойная новогодняя ночь ожидает жителей и гостей Крыма: синоптики не прогнозируют снегопадов, а погода обещает быть стабильной после непростого дня. При этом температура воздуха опустится ниже климатической нормы, что создаст по-настоящему зимнюю атмосферу. Об этом сообщает издание Top24 Крым.

Какая погода будет в новогоднюю ночь

По данным метеорологов, в ночь с 31 декабря на 1 января средняя температура воздуха на полуострове составит около -9 градусов. Осадки в это время не ожидаются, что позволит встретить Новый год без снегопадов и ухудшения видимости.

Ветер прогнозируется умеренный — порядка 4 метров в секунду, без резких порывов. Влажность воздуха достигнет 87%, а атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что соответствует сезонной норме и не должно повлиять на самочувствие большинства людей.

Контраст с погодой днём

При этом день 31 декабря будет значительно более динамичным с точки зрения погоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге с дождём, который может осложнить ситуацию на дорогах и тротуарах в дневные часы.

К вечеру осадки постепенно прекратятся. Небо прояснится, и уже к наступлению новогодней ночи погода стабилизируется, уступив место ясному, но холодному воздуху.

Зимний Новый год без осадков

Таким образом, праздничная ночь в Крыму пройдёт без снегопада, но с ощутимым морозом. Погодные условия будут относительно спокойными и предсказуемыми, что позволит провести новогодние мероприятия без влияния неблагоприятных метеоявлений.

Синоптики отмечают, что подобное сочетание ясного неба и низких температур создаёт характерную зимнюю погоду, которая в последние годы наблюдается на полуострове не так часто.

