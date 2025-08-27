Туристам пообещали облегчение: мобильный интернет в Крыму оживает частично

В Крыму частично сняли ограничения на мобильный интернет, которые действовали более полугода. Об этом сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, уже увеличена скорость интернета и сокращены территории, где сохраняются ограничения.

"Ограничения носят временный характер. Думаю, жители республики и туристы почувствуют, что есть определённые облегчения", — отметил Сергей Аксенов.

Напомним, ограничения были введены в связи с обеспечением безопасности во время атак беспилотников. Теперь же, по словам властей, у пользователей появится больше возможностей для стабильного доступа в сеть, хотя полностью снять меры пока не планируют.