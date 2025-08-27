Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:06

Туристам пообещали облегчение: мобильный интернет в Крыму оживает частично

В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет

В Крыму частично сняли ограничения на мобильный интернет, которые действовали более полугода. Об этом сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, уже увеличена скорость интернета и сокращены территории, где сохраняются ограничения.

"Ограничения носят временный характер. Думаю, жители республики и туристы почувствуют, что есть определённые облегчения", — отметил Сергей Аксенов.

Напомним, ограничения были введены в связи с обеспечением безопасности во время атак беспилотников. Теперь же, по словам властей, у пользователей появится больше возможностей для стабильного доступа в сеть, хотя полностью снять меры пока не планируют.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристический поток в Севастополе вырос на 52% в 2025 году 24.08.2025 в 21:39

Рекордный рост: как Севастополю удалось стать туристическим магнитом

Севастополь демонстрирует впечатляющий рост туристической привлекательности — по данным губернатора Михаила Развожаева, в 2025 году поток туристов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим периодом. Такой значительный прогресс стал темой обсуждения на встрече главы региона с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Читать полностью » Краснодарский край усилил лидерство на ипотечном рынке апартаментов 24.08.2025 в 21:30

Краснодарский край рвёт рынок: апартаменты у моря обошли Москву

Краснодарский край удерживает 24,2% ипотечного рынка апартаментов, увеличив долю на 7,8%. Москва теряет позиции — в чем причина и что делать с аутсайдерами?

Читать полностью » Почти сто ДТП с детьми произошло в Крыму с начала года 24.08.2025 в 18:34

Крымские аварии глазами статистики: где детская беспечность встречается с безответственностью взрослых

С начала 2025 года в Крыму зафиксировано 81 ДТП с участием детей. Как избежать трагедий и почему важно соблюдать правила перевозки?

Читать полностью » Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок 24.08.2025 в 17:29

Последние дни лета — и Крым рвёт чарты: какие города заняли топ в августе

В августе 2025 года россияне выбирают Крым: самые популярные курорты, такие как Ялта и Евпатория, предвещают незабываемый отдых и низкие цены!

Читать полностью » Движение по Крымскому мосту временно приостановлено с обеих сторон 24.08.2025 в 14:46

Внеплановое перекрытие: на Крымском мосту остановили движение транспорта

Движение автотранспорта через Крымский мост полностью приостановлено по обеим направлениям. Об этом сообщил официальный информационный центр сооружения в своем Telegram-канале, призвав находящихся на мосту и в зонах досмотра граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников служб безопасности.

Читать полностью » МЧС Ростовской области усиливает свое оснащение детекторами против дронов за 1 млн рублей 23.08.2025 в 23:35

На страже неба: спасатели Дона закупят систему обнаружения БПЛА для борьбы с беспилотными угрозами

Главное управление МЧС РФ по Ростовской области объявило о планах приобретения специализированного оборудования для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая закупка размещена на официальном портале государственных заказов. Согласно техническому заданию, общая стоимость контракта превышает один миллион рублей.

Читать полностью » В крымских клиниках развивают современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний 23.08.2025 в 20:46

Кардиология в Крыму выходит на новый уровень: ангиограф и передовые методики

Крымские клиники кардинально меняют подход к лечению сердечных заболеваний, внедряя новейшие технологии и программы реабилитации для пациентов.

Читать полностью » В Крыму резкий рост нарушений ПДД в курортный сезон 23.08.2025 в 19:40

Рост нарушений в Крыму бьёт рекорды — туристический сезон стал ловушкой для водителей

В твоем идеальном курорте Крым рекордные 800 тысяч нарушений ПДД в июле 2025 — узнайте, как туристы оказались в ловушке штрафов.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
СЗФО

С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в "наливайках"
Туризм

Российская сотрудница Emirates показала, как создаётся образ стюардессы с красной помадой
Наука и технологии

Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии
Спорт и фитнес

Тренер Джен Вайдерстром представила комплекс упражнений для всего тела
Садоводство

В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов
СКФО

ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа
Питомцы

Кинологи перечислили ошибки хозяев при обучении собак команде "ко мне"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru