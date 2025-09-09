Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Саженцы
Саженцы
© commons.wikimedia.org by Sarah Stierch is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:36

Лесные культуры на сотни гектаров: как Крым пишет новую зелёную историю

Власти Крыма: в 2025 году высадят 50 тысяч деревьев и кустарников

Каждый год в Крыму особое внимание уделяется сохранению и приумножению зелёных зон. Масштабные работы по озеленению идут как в городах, так и в лесных массивах. По словам властей, только в этом году на территории муниципальных образований планируется высадить 50 тысяч деревьев и кустарников. Из них около 15 тысяч уже появились на улицах и в парках весной.

Лесные культуры и питомники

Большая часть работ проводится в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", входящего в национальную программу "Экологическое благополучие". В течение года планируется посадить новые лесные культуры на площади 168 гектаров. Кроме того, около 100 гектаров займёт компенсационное лесовосстановление, а также обновление и дополнение насаждений, высаженных ранее, на площади более 750 гектаров.

"Ещё около 100 гектаров будет высажено в рамках обязательств по компенсационному лесовосстановлению", — уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сегодня в республике работает 17 лесных питомников и теплиц. Они расположены в Бахчисарайском, Белогорском, Евпаторийском, Симферопольском, Раздольненском и Старокрымском районах. Там ежегодно выращивается свыше двух миллионов саженцев и сеянцев.

"Здесь выращивают посадочный материал основных лесообразующих пород", — рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Основу составляют сосна, дуб, ясень, клён, акация, миндаль и другие деревья. Кроме того, питомники поставляют декоративные растения: ель, пихту, кипарис, туи, кедр, можжевельник, самшит, магонию.

Озеленение городов

Власти подчёркивают, что озеленение населённых пунктов — не формальность, а важная часть комплексного благоустройства. Своевременная высадка растений помогает не только улучшить внешний облик улиц и парков, но и укрепляет природный потенциал региона.

"Озеленение населённых пунктов остаётся одной из актуальных задач", — отметил глава республики Сергей Аксёнов.

Особое внимание уделяется организации зелёных зон до октября, включая газоны и парковые территории.

Южный берег: новые проекты

Южный берег Крыма традиционно славится своими парками и садами. В Ялте в феврале стартовал проект по благоустройству территории на улице Сеченова. Сложный склон разбили на террасы, соединили терренкуром, а в местах с малым количеством земли установили перголы, увитые глициниями разных оттенков.

"Одной из самых акцентных историй станет абсолютно сказочная ель высотой более четырёх метров", — подчеркнула глава Ялтинской администрации Янина Павленко.

Кроме ели, территорию украсят виноград Вичи, ринкоспермум жасминовидный, лаванда, розмарин, можжевельник и черёмуха виргинская с необычной окраской листвы.

В Алупке этой весной обновили Милютинский парк. Там высадили композиции из хвойников и злаков: кедра атласского "компакта", горных сосен и ароматной саркококки, которая радует цветением даже в январе.

Восток и запад полуострова

Не только южнобережные города активно включились в работу. В Керчи, в сквере имени Шевченко, высадили символичный тополь Победы в рамках международной акции "Сад памяти". Саженец — клон легендарного дерева, пережившего Сталинградскую битву. Он стал живым памятником и символом преемственности поколений.

Евпатория сделала ставку на традиции. Здесь по просьбам жителей возрождают посадки роз вдоль трамвайных путей на улице Фрунзе. Цветы, украшавшие улицу в советское время, снова будут радовать горожан и гостей курорта.

"В осенний период планируем высадить около 200 кустов роз", — сообщил мэр Евпатории Александр Юрьев.

По его словам, растения будут находиться под постоянным уходом и включены в график полива.

Значение для экологии и жителей

Программы озеленения в Крыму выполняют сразу несколько задач. С одной стороны, это улучшение экологической обстановки, снижение запылённости воздуха и повышение комфортности городской среды. С другой — создание новых зон отдыха и привлекательных общественных пространств.

Каждый новый парк, газон или аллея становится вкладом в развитие региона и его туристическую привлекательность. Инициативы по посадке деревьев и кустарников объединяют муниципальные власти, жителей и волонтёров, превращая работу по благоустройству в общее дело.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Беспилотник США RQ-4B Global Hawk проводит разведку в районе Севастополя 31.08.2025 в 23:22

Американский разведывательный дрон активизировался у берегов Крыма

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk осуществляет полеты над акваторией Черного моря вблизи Севастополя. Согласно данным систем отслеживания полетов, беспилотник вылетел с авиабазы в Сицилии 31 августа и в настоящее время продолжает выполнение задания в данном районе.

Читать полностью » Эксперты по туризму: осенью снижаются цены на отдых и уменьшаются туристические потоки 30.09.2025 в 23:07

Эксперты по туризму: осенью снижаются цены на отдых и уменьшаются туристические потоки

Осень открывает новые возможности для путешественников: меньше туристов, ниже цены и больше направлений, где отдых превращается в настоящее открытие.

Читать полностью » С 1 сентября обучение в сфере культуры в Крыму начнут более 1,6 тысячи студентов 31.08.2025 в 20:59

Туризм и актёрское мастерство в одном списке: крымские вузы удивили конкурсами

В Крыму заметно вырос интерес к творческим профессиям: конкурс на многие специальности достигает почти девяти человек на место.

Читать полностью » КТК: Нефтяного загрязнения на черноморском побережье от Новороссийска до Анапы не обнаружено 30.08.2025 в 23:45

Экологическая вселенная: как ликвидировали последствия нефтеразлива под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об отсутствии нефтяного загрязнения на черноморском побережье от села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы. По данным компании, визуальный контроль прибрежной полосы не выявил наличия нефти и нефтесодержащих пленок после инцидента с утечкой в акватории порта Новороссийск.

Читать полностью » Прогноз погоды в Крыму: высокая температура и туман продержатся до конца недели 30.08.2025 в 22:39

Сухо, но не безопасно: что скрывается за безоблачным прогнозом для Крыма

Погода в рекреспублике предсказывает высокие температуры и пожароопасные условия. Узнайте, как это повлияет на ваши планы и безопасность на открытом воздухе.

Читать полностью » Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области 30.08.2025 в 21:12

На грани катастрофы: как огнеборцы спасли поселок под Ростовом от огненной стихии

Крупный пожар, возникший из-за возгорания сухой травы, успешно локализован в поселке Темерницком Ростовской области. По информации регионального главка МЧС, огонь с улицы Спортивной распространился на складскую территорию, создав реальную угрозу для жилых домов.

Читать полностью » Депутат Муртазаева: введение оценки за поведение улучшит дисциплину в школах Крыма и России 30.08.2025 в 20:34

Оценка за поведение в школах: как одна цифра может изменить всё

В республике обсуждают внедрение оценки за поведение в школах, которая будет важным стимулом для учеников и поможет улучшить дисциплину. Как это повлияет на образование?

Читать полностью » В Анапе начали демонтаж защитных барьеров от мазутного загрязнения 30.08.2025 в 19:53

Последний рубеж очистки: в Анапе извлекают тонны полипропиленовых сетей с пляжей

В Анапе приступили к заключительному этапу ликвидации последствий мазутного загрязнения — начались работы по демонтажу полипропиленовых защитных сетей на последних пяти километрах береговой линии. Операция проводится в районе от причала технополиса "Эра" до устья реки Можепсин, где до настоящего времени сохранялся защитный барьер.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Поклонники Бритни Спирс встревожены антисанитарией в её доме
Еда

Учёные связали диетическую газировку с риском инсульта и болезни Альцгеймера
Красота и здоровье

Психолог Ирина Бенетт: частый просмотр видео о маньяках повышает тревожность
ЮФО

Циклон принес в Крым сильные ливни и похолодание — прогноз Крымского гидрометцентра
Наука и технологии

Археологи нашли фреску с зороастрийскими жрецами в Пенджикенте
Наука и технологии

Археологи нашли бронзовый шлем на Эгадских островах
Садоводство

Депутат Никита Чаплин рассказал о новых правилах продажи дачных участков
Дом

Запуск посудомоечной машины при полной загрузке помогает экономить коммунальные ресурсы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet