Лесные культуры на сотни гектаров: как Крым пишет новую зелёную историю

Каждый год в Крыму особое внимание уделяется сохранению и приумножению зелёных зон. Масштабные работы по озеленению идут как в городах, так и в лесных массивах. По словам властей, только в этом году на территории муниципальных образований планируется высадить 50 тысяч деревьев и кустарников. Из них около 15 тысяч уже появились на улицах и в парках весной.

Лесные культуры и питомники

Большая часть работ проводится в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", входящего в национальную программу "Экологическое благополучие". В течение года планируется посадить новые лесные культуры на площади 168 гектаров. Кроме того, около 100 гектаров займёт компенсационное лесовосстановление, а также обновление и дополнение насаждений, высаженных ранее, на площади более 750 гектаров.

"Ещё около 100 гектаров будет высажено в рамках обязательств по компенсационному лесовосстановлению", — уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сегодня в республике работает 17 лесных питомников и теплиц. Они расположены в Бахчисарайском, Белогорском, Евпаторийском, Симферопольском, Раздольненском и Старокрымском районах. Там ежегодно выращивается свыше двух миллионов саженцев и сеянцев.

"Здесь выращивают посадочный материал основных лесообразующих пород", — рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Основу составляют сосна, дуб, ясень, клён, акация, миндаль и другие деревья. Кроме того, питомники поставляют декоративные растения: ель, пихту, кипарис, туи, кедр, можжевельник, самшит, магонию.

Озеленение городов

Власти подчёркивают, что озеленение населённых пунктов — не формальность, а важная часть комплексного благоустройства. Своевременная высадка растений помогает не только улучшить внешний облик улиц и парков, но и укрепляет природный потенциал региона.

"Озеленение населённых пунктов остаётся одной из актуальных задач", — отметил глава республики Сергей Аксёнов.

Особое внимание уделяется организации зелёных зон до октября, включая газоны и парковые территории.

Южный берег: новые проекты

Южный берег Крыма традиционно славится своими парками и садами. В Ялте в феврале стартовал проект по благоустройству территории на улице Сеченова. Сложный склон разбили на террасы, соединили терренкуром, а в местах с малым количеством земли установили перголы, увитые глициниями разных оттенков.

"Одной из самых акцентных историй станет абсолютно сказочная ель высотой более четырёх метров", — подчеркнула глава Ялтинской администрации Янина Павленко.

Кроме ели, территорию украсят виноград Вичи, ринкоспермум жасминовидный, лаванда, розмарин, можжевельник и черёмуха виргинская с необычной окраской листвы.

В Алупке этой весной обновили Милютинский парк. Там высадили композиции из хвойников и злаков: кедра атласского "компакта", горных сосен и ароматной саркококки, которая радует цветением даже в январе.

Восток и запад полуострова

Не только южнобережные города активно включились в работу. В Керчи, в сквере имени Шевченко, высадили символичный тополь Победы в рамках международной акции "Сад памяти". Саженец — клон легендарного дерева, пережившего Сталинградскую битву. Он стал живым памятником и символом преемственности поколений.

Евпатория сделала ставку на традиции. Здесь по просьбам жителей возрождают посадки роз вдоль трамвайных путей на улице Фрунзе. Цветы, украшавшие улицу в советское время, снова будут радовать горожан и гостей курорта.

"В осенний период планируем высадить около 200 кустов роз", — сообщил мэр Евпатории Александр Юрьев.

По его словам, растения будут находиться под постоянным уходом и включены в график полива.

Значение для экологии и жителей

Программы озеленения в Крыму выполняют сразу несколько задач. С одной стороны, это улучшение экологической обстановки, снижение запылённости воздуха и повышение комфортности городской среды. С другой — создание новых зон отдыха и привлекательных общественных пространств.

Каждый новый парк, газон или аллея становится вкладом в развитие региона и его туристическую привлекательность. Инициативы по посадке деревьев и кустарников объединяют муниципальные власти, жителей и волонтёров, превращая работу по благоустройству в общее дело.