Вклад денег
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:13

Инвесторы не уходят, а наращивают ставки: Крым удержал статус одного из самых привлекательных регионов

Туризм сохранил высокий интерес инвесторов в Крыму — эксперт Виноградова

Инвестиционная активность в Крыму продолжает расти, несмотря на внешние ограничения, а сам регион удерживает позиции среди лидеров по условиям для ведения бизнеса в России. Наиболее востребованные у инвесторов отрасли уже сформировались и демонстрируют устойчивый рост, о чём в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

Четыре ключевые отрасли для инвестиций

По словам Виноградовой, сегодня можно выделить четыре направления, которые вызывают наибольший интерес у бизнеса. Это строительство, туризм, промышленность и сельское хозяйство. Именно эти сферы формируют основу экономики республики и остаются привлекательными даже в условиях санкционного давления.

"Если мы будем говорить о наиболее привлекательных для инвесторов отраслях экономики республики, то это, конечно, строительство, туризм, промышленность и сельское хозяйство", — отметила председатель комитета Госсовета РК Ольга Виноградова.

Она подчеркнула, что интерес к реализации проектов в этих секторах не ослабевает, а в ряде направлений наблюдается уверенная положительная динамика.

Позиции Крыма в общероссийском рейтинге

По итогам 2025 года Крым вновь подтвердил высокий уровень инвестиционного климата. Республика заняла седьмое место в общероссийском рейтинге инвестиционной привлекательности, войдя в десятку лидеров среди субъектов РФ.

Ольга Виноградова подчеркнула, что удержание такой позиции требует системной работы и является серьёзным достижением. По её словам, Крым стабильно подтверждает свои показатели, демонстрируя конкурентоспособность на фоне других регионов страны.

Экономический рост и строительный сектор

Отдельно Виноградова остановилась на ситуации в строительстве, которое в целом по России переживает непростой период. В Крыму, несмотря на внешние факторы, отрасль продолжает расти. За девять месяцев 2025 года в республике ввели в эксплуатацию на 1,5% больше жилья, чем за аналогичный период 2024 года.

Также положительную динамику показали базовые отрасли экономики, где рост составил 6,9%, а обороты организаций увеличились почти на 17%. Существенный вклад внесло обрабатывающее производство, прибавившее 16,7%.

Инвестиции и бюджет республики

По словам Виноградовой, рост инвестиционной активности напрямую влияет на увеличение доходной части бюджета. При этом Крым не повышал налоговую нагрузку: рост обеспечивается за счёт запуска новых производств и модернизации существующих предприятий.

С 2015 года в республике действует свободная экономическая зона, предлагающая бизнесу пониженные налоговые ставки и другие меры поддержки. Это позволяет компаниям сохранять устойчивость, наращивать производство и обеспечивать рост заработных плат, что в целом положительно отражается на экономике региона.

