Пшеница
Пшеница
© commons.wikimedia.org by <a href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ksusha_Azikova&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="User:Ksusha Azikova (page does not exist)">Ksusha Azikova</a> is licensed under CC BY 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:38

Крым готовит зерно будущего: новые сорта переживут и жару, и засуху

В Крыму в 2026 году представят новые сорта зерна, устойчивые к жаркому климату

В 2026 году Крымский исследовательский институт сельского хозяйства презентует новые производственные сорта зерна, созданные специально для выращивания в условиях жаркого климата полуострова. Об этом в эфире "Радио Крым" сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

Презентация на "Дне поля"

По словам министра, официальная презентация новых сортов пройдёт в рамках мероприятия "День поля", после чего начнётся их внедрение в производственные линии.

"Нужно не только вывести новые сорта, но и убедить аграриев применять их на практике", — отметил Кратюк, подчеркнув, что главным препятствием остаётся консервативность фермеров и привычка работать по старым методам.

Результаты испытаний

Несмотря на осторожность сельхозпроизводителей, глава Минсельхоза заверил, что уже есть успешные примеры использования новых сортов, которые показывают отличные урожаи даже в условиях жары и дефицита влаги. Разработка ведётся с учётом особенностей крымского климата: отбор ведут по жароустойчивости, устойчивости к засухе и стабильности урожайности.

Почему это важно для Крыма

Сельское хозяйство полуострова традиционно зависит от погодных условий, а в последние годы фермеры всё чаще сталкиваются с продолжительными периодами засухи. Новые сорта зерна помогут:

  • сохранить стабильный объём производства;

  • повысить качество зерна;

  • снизить риски потери урожая в экстремальные годы.

Внедрение таких разработок может стать ключевым шагом в адаптации аграрного сектора Крыма к изменению климата.

