© wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:08

Водители Крыма в панике: чего ждать от цен на топливо осенью

В Крыму раскрыли себестоимость бензина: опт растёт, розница пока сдерживается

Министерство топлива и энергетики Крыма опубликовало данные о том, во сколько региону обходятся закупки бензина и дизтоплива.

Оптовые цены бьют рекорды

С января по август 2025 года на Петербургской бирже зафиксирован резкий рост стоимости топлива:

  • Аи-92 подорожал на 33,5%.

  • Аи-95 — на 40,7%.

  • Дизтопливо — на 10%.

По данным биржи:

  • Премиальный Аи-95 стоит 82,39 тыс. руб./т.

  • Аи-92 — 72,48 тыс. руб./т.

  • ДТ — 61,22 тыс. руб./т.

Что добавляет к цене

Крымское Минтопэнерго уточнило, что к оптовой стоимости прибавляются:

  • Логистика — от 7 150 до 14 000 руб./т.

  • Банковские кредиты (ставка 24%).

  • Расходы на перевалку и хранение топлива.

  • Содержание АЗС и зарплаты персоналу.

Розничные цены на полуострове

Несмотря на удорожание опта, в Крыму удалось удержать розничные цены ниже, чем в соседних регионах:

  • Рост Аи-92 — на 3,95–5,36%.

  • Рост Аи-95 — на 0,87–1,45%.

  • Рост ДТ — на 1,4–1,99%.

По данным сети АЗС ТЭС на 20 августа:

  • Аи-92 — 63,6 руб./л.

  • Аи-95 — 70,5 руб./л.

  • ДТ — 71,6 руб./л.

Проблема с Аи-95

Глава Крыма Сергей Аксёнов признал, что на ряде АЗС наблюдаются перебои с премиальным бензином Аи-95. По его словам, это связано как со снижением производства, так и с особенностями логистики — значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом.

Перебои, по прогнозу, могут продолжаться до месяца.

Таким образом, полуостров сталкивается с высокой себестоимостью топлива и перебоями с поставками, но пока удерживает цены для населения на относительно стабильном уровне.

