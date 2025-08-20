Водители Крыма в панике: чего ждать от цен на топливо осенью
Министерство топлива и энергетики Крыма опубликовало данные о том, во сколько региону обходятся закупки бензина и дизтоплива.
Оптовые цены бьют рекорды
С января по август 2025 года на Петербургской бирже зафиксирован резкий рост стоимости топлива:
-
Аи-92 подорожал на 33,5%.
-
Аи-95 — на 40,7%.
-
Дизтопливо — на 10%.
По данным биржи:
-
Премиальный Аи-95 стоит 82,39 тыс. руб./т.
-
Аи-92 — 72,48 тыс. руб./т.
-
ДТ — 61,22 тыс. руб./т.
Что добавляет к цене
Крымское Минтопэнерго уточнило, что к оптовой стоимости прибавляются:
-
Логистика — от 7 150 до 14 000 руб./т.
-
Банковские кредиты (ставка 24%).
-
Расходы на перевалку и хранение топлива.
-
Содержание АЗС и зарплаты персоналу.
Розничные цены на полуострове
Несмотря на удорожание опта, в Крыму удалось удержать розничные цены ниже, чем в соседних регионах:
-
Рост Аи-92 — на 3,95–5,36%.
-
Рост Аи-95 — на 0,87–1,45%.
-
Рост ДТ — на 1,4–1,99%.
По данным сети АЗС ТЭС на 20 августа:
-
Аи-92 — 63,6 руб./л.
-
Аи-95 — 70,5 руб./л.
-
ДТ — 71,6 руб./л.
Проблема с Аи-95
Глава Крыма Сергей Аксёнов признал, что на ряде АЗС наблюдаются перебои с премиальным бензином Аи-95. По его словам, это связано как со снижением производства, так и с особенностями логистики — значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом.
Перебои, по прогнозу, могут продолжаться до месяца.
Таким образом, полуостров сталкивается с высокой себестоимостью топлива и перебоями с поставками, но пока удерживает цены для населения на относительно стабильном уровне.
