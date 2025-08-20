Водители Крыма в панике: чего ждать от цен на топливо осенью

Министерство топлива и энергетики Крыма опубликовало данные о том, во сколько региону обходятся закупки бензина и дизтоплива.

Оптовые цены бьют рекорды

С января по август 2025 года на Петербургской бирже зафиксирован резкий рост стоимости топлива:

Аи-92 подорожал на 33,5%.

Аи-95 — на 40,7%.

Дизтопливо — на 10%.

По данным биржи:

Премиальный Аи-95 стоит 82,39 тыс. руб./т.

Аи-92 — 72,48 тыс. руб./т.

ДТ — 61,22 тыс. руб./т.

Что добавляет к цене

Крымское Минтопэнерго уточнило, что к оптовой стоимости прибавляются:

Логистика — от 7 150 до 14 000 руб./т.

Банковские кредиты (ставка 24%).

Расходы на перевалку и хранение топлива.

Содержание АЗС и зарплаты персоналу.

Розничные цены на полуострове

Несмотря на удорожание опта, в Крыму удалось удержать розничные цены ниже, чем в соседних регионах:

Рост Аи-92 — на 3,95–5,36%.

Рост Аи-95 — на 0,87–1,45%.

Рост ДТ — на 1,4–1,99%.

По данным сети АЗС ТЭС на 20 августа:

Аи-92 — 63,6 руб./л.

Аи-95 — 70,5 руб./л.

ДТ — 71,6 руб./л.

Проблема с Аи-95

Глава Крыма Сергей Аксёнов признал, что на ряде АЗС наблюдаются перебои с премиальным бензином Аи-95. По его словам, это связано как со снижением производства, так и с особенностями логистики — значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом.

Перебои, по прогнозу, могут продолжаться до месяца.

Таким образом, полуостров сталкивается с высокой себестоимостью топлива и перебоями с поставками, но пока удерживает цены для населения на относительно стабильном уровне.