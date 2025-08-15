Переправа встала — и бензин подорожал: что происходит в Крыму
В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым рассказали о кратковременных сложностях с доставкой топлива на полуостров.
Погодный фактор
Главная причина перебоев — неблагоприятные условия, которые повлияли на график работы паромной переправы через Керченский пролив. Это затруднило транспортировку светлых нефтепродуктов.
Что с АЗС сейчас
-
На некоторых заправках временно нет бензина марки АИ-95.
-
Дефицит в ведомстве называют незначительным, с учётом общих запасов и числа автозаправок.
"В ближайшее время, по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС Республики Крым, необходимый объём АИ-95 будет восполнен", — заверило министерство.
Краткая предыстория цен
-
Начало февраля: рост цен на 5-8% на бирже в Санкт-Петербурге → подорожание на АЗС Крыма на 20-60 копеек.
-
15 февраля: цены пошли вниз.
Перебои носят временный характер, дефицита топлива в регионе нет, а поставки стабилизируются сразу после улучшения погодных условий.
