Переправа встала — и бензин подорожал: что происходит в Крыму

13.08.2025 в 16:32

Сухая трава вспыхивает за минуты: что произошло под Бахчисараем и как Крыму пережить опасный август

В Крыму участились случаи возгорания сухой травы. МЧС призывает к бдительности и рассказывает, что делать при пожаре, а также, как его не допустить. Статистика возгораний за неделю.

12.08.2025 в 23:15

Оперные звезды на крымской сцене: как прошло открытие AbdrazakovFest

В Севастополе торжественно открылся VIII международный музыкальный фестиваль AbdrazakovFest под руководством всемирно известного оперного баса Ильдара Абдразакова. Гала-концерт состоялся в Севастопольском центре культуры и искусств, собрав аншлаг и подарив зрителям незабываемый вечер классической музыки.

12.08.2025 в 19:29

Трехчасовая пробка на Крымском мосту: как помогают застрявшим туристам

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи появились временные палатки для помощи туристам, застрявшим в многокилометровой пробке. Как сообщил глава города Олег Каторгин, три мобильных пункта Российского Красного Креста уже развернуты вдоль очереди к досмотровым постам.

12.08.2025 в 0:12

Курорты Юга могут остановить возведение новостроек

Власти Крыма и Краснодарского края рассматривают возможность введения временного запрета на выдачу разрешений для нового жилищного строительства на курортах. Причиной стали серьезные проблемы с коммунальной инфраструктурой, которая не справляется с растущей нагрузкой.

11.08.2025 в 19:36

В Краснодаре проверили капремонт учебных заведений перед началом учебного года

В Краснодаре активно завершаются работы по капитальному ремонту школ перед началом нового учебного года. Глава города Евгений Наумов лично проверил ход строительных работ в образовательных учреждениях Фестивального микрорайона и Центрального округа, поручив подрядчикам ускорить темпы.

10.08.2025 в 20:14

Новочеркасские умельцы создали неубиваемый вездеход

В Новочеркасске участники "Кулибин-клуба" разработали уникальный вездеход "Коротышка", который уже успешно применяется в зоне специальной военной операции. Машина создана на базе классической "Нивы", но получила серьезные доработки, повышающие ее надежность и функциональность в боевых условиях.

10.08.2025 в 20:01

В Ялтинском горно-лесном заповеднике сгорело два гектара леса — пожар тушили вертолётами

В горах над Ялтой вспыхнул лесной пожар. Огонь уничтожил два гектара леса, но спасатели с вертолётами смогли локализовать его за один день.

10.08.2025 в 18:22

Группа туристов оказалась в ловушке на горе в Крыму — спасатели пришли вовремя

В Судаке туристы застряли на пике Космоса и не смогли спуститься. МЧС помогло им вернуться в безопасное место и напомнило правила поведения в горах.

