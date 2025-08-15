Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:31

Переправа встала — и бензин подорожал: что происходит в Крыму

В Крыму сообщили о временных перебоях с бензином: причина — погода

В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым рассказали о кратковременных сложностях с доставкой топлива на полуостров.

Погодный фактор

Главная причина перебоев — неблагоприятные условия, которые повлияли на график работы паромной переправы через Керченский пролив. Это затруднило транспортировку светлых нефтепродуктов.

Что с АЗС сейчас

  • На некоторых заправках временно нет бензина марки АИ-95.

  • Дефицит в ведомстве называют незначительным, с учётом общих запасов и числа автозаправок.

"В ближайшее время, по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС Республики Крым, необходимый объём АИ-95 будет восполнен", — заверило министерство.

Краткая предыстория цен

  • Начало февраля: рост цен на 5-8% на бирже в Санкт-Петербурге → подорожание на АЗС Крыма на 20-60 копеек.

  • 15 февраля: цены пошли вниз.

Перебои носят временный характер, дефицита топлива в регионе нет, а поставки стабилизируются сразу после улучшения погодных условий.

