Крым зарастает заново: что скрывается за зелёным перевоплощением полуострова

Крым постепенно преображается — не только архитектурно, но и природно. Лесное возрождение полуострова набирает обороты: высаживаются новые деревья, обновляются питомники, благоустраиваются городские зоны. На восстановление зелёных массивов регион получил серьёзную финансовую поддержку — 180 миллионов рублей, которые направят на реализацию программы "Сохранение лесов". К 2028 году Крым должен обрести полноценные "лёгкие", а воздух здесь станет заметно чище.

Лес возвращается домой

Природа Крыма обновляется не разовой акцией, а системно. С 2019 года в регионе действует проект "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Благодаря ему, новые насаждения появляются не только в горных районах, но и в степных зонах, где растительность всегда была скудной.

В Первомайском районе уже растут молодые лесополосы площадью 300 гектаров, в Сакском и Ленинском — по 75 гектаров, в Нижнегорском — 58. Озеленение активно продолжается в Советском и Белогорском районах. На ноябрь запланировано высадить 150 тысяч саженцев - они станут живым барьером от снежных заносов и пыльных ветров.

Особое внимание уделяют придорожным участкам: вдоль трасс, особенно на продуваемых участках, создают зелёные коридоры. Новые кипарисы появятся на обновлённой трассе между Алуштой и Ялтой. Это будет компенсация за деревья, удалённые во время реконструкции дороги. Всего здесь планируют посадить более 12 тысяч деревьев и кустарников.

"Как обеспечиваем лучшую приживаемость? Проводим ручные и механизированные уходы за высаженными растениями в течение всего вегетационного периода. На сегодняшний день мероприятия проведены на площади 3237 га", — отметила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.

Как растёт зелёный фонд

Ритм посадок набирает обороты. Если в начале программы лесовосстановление шло на площади 250 гектаров в год, то сегодня эта цифра достигает 300 гектаров. В текущем сезоне специалисты рассчитывают восстановить зелёные зоны на 168 гектарах, плюс около сотни гектаров — в рамках компенсационных работ.

Проект имеет и долгосрочные цели: модернизировать питомники и создать новые объекты семеноводства.

"В 2024 году за счет средств республики был модернизирован тепличный комплекс в ГАУ РК "Белогорское лесное хозяйство" и начаты работы по благоустройству нового питомника в ГАУ РК "Бахчисарайское лесное хозяйство"", — сообщил глава региона Сергей Аксенов.

На полуострове уже работает 13 питомников, где ежегодно выращивают более 2 миллионов саженцев. Ассортимент впечатляет: сосны, дубы, кедры, акации, магнолии, ясени, можжевельники, кипарисы, миндаль, робинии и даже ели. Молодые растения закаляют в теплицах Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского и Евпаторийского хозяйств.

Зеленые города

Возрождение крымской природы — это не только большие лесные проекты, но и благоустройство городов. Весной по муниципалитетам высадили 15 тысяч деревьев и кустарников, а к 2025 году планируют довести показатель до 50 тысяч. В Ялте озеленители создали уютную зону на улице Сеченова: здесь появились глицинии, розмарин, ринкоспермум жасминовидный и черемуха виргинская. Центральным украшением стал еловый красавец высотой более четырёх метров.

В Алуште акцент делают на декоративных растениях: соснах, кедрах, оливах, пальмах, аукубах и фотиниях. Все насаждения оборудуют системой автополива — чтобы приживаемость была максимальной.

Советы шаг за шагом: как сохранить посадки

Регулярный уход. Первые два года после высадки растения особенно уязвимы. Необходимо рыхление, полив и защита от сорняков. Мульчирование. Использование опилок или коры помогает сохранить влагу и снизить испарение. Защита от ветра. На открытых участках высаживают кустарники в виде живой изгороди. Сезонный контроль. Весной проверяют приживаемость, а осенью проводят санитарную обрезку.

Эти простые действия позволяют повысить выживаемость саженцев до 90%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: высадка деревьев без учета климата.

Последствие: растения не приживаются и погибают.

Альтернатива: выбирать местные породы (например, крымскую сосну или дуб скальный).

Ошибка: отсутствие системы полива.

Последствие: засыхание саженцев в засушливый период.

Альтернатива: использовать капельный автополив, который экономит воду.

Ошибка: редкая проверка состояния насаждений.

Последствие: болезни и вредители распространяются быстро.

Альтернатива: регулярный мониторинг и обработка биопрепаратами.

А что если… зелёные зоны исчезнут?

Крымские леса выполняют не только эстетическую, но и климатическую функцию. Потеря даже небольшой части зелёного фонда может привести к эрозии почв, засухам и росту температуры. Поэтому защита и уход за насаждениями — задача не только экологов, но и самих жителей полуострова. Каждый может внести вклад: высадить дерево, не разжигать костры в лесу, сообщить о незаконной вырубке.

Плюсы и минусы масштабного озеленения