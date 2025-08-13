35 миллионов для рыбаков Крыма: как господдержка спасёт рабочие места

В 2025 году рыбохозяйственные организации Крыма, ведущие промысел в Азовском и Чёрном морях, получат около 35 млн рублей федеральной поддержки. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, ссылаясь на распоряжение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Ключевое условие — сохранение рабочих мест

Финансирование позволит предприятиям компенсировать часть затрат на оплату труда и социальные отчисления. Главное требование — сохранить не менее 80% штата по сравнению с прошлым годом. Это особенно важно в условиях, когда рыбацкие хозяйства сталкиваются с сезонными колебаниями, ростом цен на топливо и обновлением флота.

Откуда деньги и зачем они нужны

Средства выделяются в рамках федерального проекта "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса". Эта мера поддержки направлена не только на стабилизацию занятости, но и на повышение конкурентоспособности отрасли, которая играет ключевую роль в экономике прибрежных районов Крыма.

Что это даст региону

Сохранение рабочих мест в прибрежных сёлах и городах.

Снижение нагрузки на предприятия, особенно малые и средние, которые чувствительны к колебаниям рынка.

Поддержка стабильного объёма вылова в Азовском и Чёрном морях.

Эксперты отмечают, что подобные меры помогают не только удерживать кадры, но и стимулируют модернизацию флота и перерабатывающих мощностей.