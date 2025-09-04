Осень может принести дожди: выстоит ли полуостров до спасительного сезона

Аномальная жара и полное отсутствие дождей этим летом стали настоящим испытанием для Крыма. Полуостров столкнулся с острой нехваткой воды, засохшими реками и частичной гибелью урожая. В ряде районов власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно реагировать на последствия стихийного бедствия.

Иссякшие реки и пересохшие источники

Последние месяцы лета стали особенно тяжелыми для региона. Средняя температура воздуха превысила климатическую норму, а осадки выпадали лишь кратковременно и неравномерно. В низовьях рек Альма, Кача, Бельбек и Черная дожди практически отсутствовали. В горных районах ситуация оказалась еще хуже: недобор осадков на Ангарском перевале составил почти 97%, а в районе Ай-Петри — около 40%.

Итогом стали пересохшие реки и исчезновение карстовых источников. В верховьях Альмы и Черной, а также на отдельных участках Биюк-Карасу сток воды полностью прекратился. В августе пересохла река Бельбек у села Фруктовое.

Водохранилища на грани

Не лучше положение и с водохранилищами естественного стока. К началу осени их наполнение составило всего 86 млн кубометров — почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

Партизанское водохранилище заполнено лишь на 22%, Аянское — на 40%, Симферопольское — на 50%.

По расчетам специалистов, этих запасов хватит всего на три-четыре месяца при текущем уровне потребления.

Удар по аграриям

Сельское хозяйство оказалось одной из главных жертв засухи. Возвратные заморозки весной уничтожили до 90% плодово-ягодных культур, а летняя засуха добила оставшиеся посевы.

"Сейчас спасаемся только благодаря скважинам. Если бы не они, то урожая и вовсе можно было бы не ждать", — сказал генеральный директор предприятия в Нижнегорском районе Валентин Корниенко.

Фермеры Белогорского района нашли выход, установив системы полива с терморегуляцией. Это позволило частично сохранить урожай знаменитого ялтинского лука, однако его урожайность упала примерно на 15-20%.

"Конечно, в этом году чувствуется засуха. С этим бороться очень сложно, но у нас пока получается", — отметил фермер Эдип Нурмамбетов.

Государственная помощь

По словам главы республики Сергея Аксенова, урожайность в этом году снизилась на 15% — с 27 центнеров на гектар в 2024 году до 21 центнера в 2025-м. Несмотря на это, собранного зерна достаточно для покрытия внутренних потребностей региона.

Особенно тяжелыми стали весенние заморозки: они уничтожили до трети овощей и фруктов. В будущем власти планируют сделать страхование урожая обязательным и прозрачным. Уже в сентябре должен быть представлен четкий порядок действий для получения компенсаций.

Кроме того, аграриям выделено 160 миллионов рублей поддержки, что позволит частично покрыть убытки и подготовиться к следующему сезону.

Проблемы с питьевой водой

Засуха ударила не только по сельскому хозяйству, но и по обычным жителям. В селах Гончарное и Резервное в Севастополе пересохли колодцы, и люди остались без воды. По распоряжению властей Черноморский флот ежедневно доставляет сюда цистерны.

"Поручил обеспечивать людей водой ежедневно, с понедельника по субботу. Подвоз будет длиться столько, сколько потребуется, до конца засухи", — написал глава Севастополя Михаил Развожаев.

В селе Константиновка под Симферополем пересох традиционный источник — каптаж. Специалисты оперативно проложили новый водовод протяженностью почти 3 километра, подключив население к городской системе водоснабжения. Дополнительно монтируются резервуары, чтобы избежать перебоев.

Ожидания на осень

Метеорологи осторожно прогнозируют, что ситуация может улучшиться осенью, когда в регион вернутся дожди. Однако последствия уже нанесенного ущерба будут ощущаться еще долго. Аграрии потеряли часть урожая, а жители ряда поселков до сих пор зависят от подвоза воды.

Проблема засухи показала, насколько уязвим Крым перед природными катаклизмами и как важно развивать современные системы водоснабжения и страхования сельхозрисков.