Крымская ловушка: последние километры до моря превращаются в кошмар для водителей

Кажется, что отпуск уже начался: до моря рукой подать, в салоне пахнет солнцем, а навигатор показывает всего 50–100 км до финиша. Но именно на этом отрезке многие водители совершают главную ошибку — начинают спешить.

Лето — сезон аварий

Каждое третье ДТП в Крыму происходит именно летом.

В июле и августе — пик аварийности из-за наплыва туристов.

В 2024 году за два летних месяца — 227 ДТП, 35 погибших, 286 пострадавших.

Главный риск — обгон

Начальник республиканского УГИБДД Анатолий Борисенко отмечает:

«Одна из основных причин — выезд на встречную полосу. Спешка, обгон фур и несоблюдение дистанции».

Участок от Джанкоя до курортов — двухполосная трасса «Новороссия», где легковые автомобили делят дорогу с караванами грузовиков. Обгон здесь часто превращается в лотерею.

Ремонт и стройка: дополнительные ловушки

На пути к Южному берегу сейчас идут масштабные работы:

Ремонт трассы «Новороссия» Джанкой–Симферополь.

Строительство новых развязок и объездных дорог.

Расширение трассы до Ялты.

Опасность усиливается при дожде или тумане: строительная пыль смешивается с влагой, и сцепление резко падает.

Горные серпантины и перегрев тормозов

Южнобережная трасса — горная, с крутыми спусками. Перегрев тормозной системы — причина самых тяжёлых аварий. На повороте к селу Изобильное до сих пор стоит крест в память о трагедии, унесшей жизни 17 человек.

Как снизить риск в последние километры

Сохраняйте дистанцию — особенно перед обгоном. Не гонитесь за минутами: отдых начнётся и без лишнего риска. Сбавляйте скорость на участках ремонта, даже если нет камер. Используйте торможение двигателем на спусках. Следите за погодой — туман и дождь в горах меняют дорогу за минуты.

Последние километры до моря — самые коварные. Терпение и внимание за рулём могут стать лучшей гарантией того, что отпуск начнётся с купания, а не с оформления ДТП.