Крымская ловушка: последние километры до моря превращаются в кошмар для водителей
Кажется, что отпуск уже начался: до моря рукой подать, в салоне пахнет солнцем, а навигатор показывает всего 50–100 км до финиша. Но именно на этом отрезке многие водители совершают главную ошибку — начинают спешить.
Лето — сезон аварий
-
Каждое третье ДТП в Крыму происходит именно летом.
-
В июле и августе — пик аварийности из-за наплыва туристов.
-
В 2024 году за два летних месяца — 227 ДТП, 35 погибших, 286 пострадавших.
Главный риск — обгон
Начальник республиканского УГИБДД Анатолий Борисенко отмечает:
«Одна из основных причин — выезд на встречную полосу. Спешка, обгон фур и несоблюдение дистанции».
Участок от Джанкоя до курортов — двухполосная трасса «Новороссия», где легковые автомобили делят дорогу с караванами грузовиков. Обгон здесь часто превращается в лотерею.
Ремонт и стройка: дополнительные ловушки
На пути к Южному берегу сейчас идут масштабные работы:
-
Ремонт трассы «Новороссия» Джанкой–Симферополь.
-
Строительство новых развязок и объездных дорог.
-
Расширение трассы до Ялты.
Опасность усиливается при дожде или тумане: строительная пыль смешивается с влагой, и сцепление резко падает.
Горные серпантины и перегрев тормозов
Южнобережная трасса — горная, с крутыми спусками. Перегрев тормозной системы — причина самых тяжёлых аварий. На повороте к селу Изобильное до сих пор стоит крест в память о трагедии, унесшей жизни 17 человек.
Как снизить риск в последние километры
-
Сохраняйте дистанцию — особенно перед обгоном.
-
Не гонитесь за минутами: отдых начнётся и без лишнего риска.
-
Сбавляйте скорость на участках ремонта, даже если нет камер.
-
Используйте торможение двигателем на спусках.
-
Следите за погодой — туман и дождь в горах меняют дорогу за минуты.
Последние километры до моря — самые коварные. Терпение и внимание за рулём могут стать лучшей гарантией того, что отпуск начнётся с купания, а не с оформления ДТП.
