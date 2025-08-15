Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автоавария
Автоавария
© Designed by Freepik by rorozoa is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:37

Крымская ловушка: последние километры до моря превращаются в кошмар для водителей

В Крыму каждое третье ДТП приходится на лето — ГИБДД

Кажется, что отпуск уже начался: до моря рукой подать, в салоне пахнет солнцем, а навигатор показывает всего 50–100 км до финиша. Но именно на этом отрезке многие водители совершают главную ошибку — начинают спешить.

Лето — сезон аварий

  • Каждое третье ДТП в Крыму происходит именно летом.

  • В июле и августе — пик аварийности из-за наплыва туристов.

  • В 2024 году за два летних месяца — 227 ДТП, 35 погибших, 286 пострадавших.

Главный риск — обгон

Начальник республиканского УГИБДД Анатолий Борисенко отмечает:

«Одна из основных причин — выезд на встречную полосу. Спешка, обгон фур и несоблюдение дистанции».

Участок от Джанкоя до курортов — двухполосная трасса «Новороссия», где легковые автомобили делят дорогу с караванами грузовиков. Обгон здесь часто превращается в лотерею.

Ремонт и стройка: дополнительные ловушки

На пути к Южному берегу сейчас идут масштабные работы:

  • Ремонт трассы «Новороссия» Джанкой–Симферополь.

  • Строительство новых развязок и объездных дорог.

  • Расширение трассы до Ялты.

Опасность усиливается при дожде или тумане: строительная пыль смешивается с влагой, и сцепление резко падает.

Горные серпантины и перегрев тормозов

Южнобережная трасса — горная, с крутыми спусками. Перегрев тормозной системы — причина самых тяжёлых аварий. На повороте к селу Изобильное до сих пор стоит крест в память о трагедии, унесшей жизни 17 человек.

Как снизить риск в последние километры

  1. Сохраняйте дистанцию — особенно перед обгоном.

  2. Не гонитесь за минутами: отдых начнётся и без лишнего риска.

  3. Сбавляйте скорость на участках ремонта, даже если нет камер.

  4. Используйте торможение двигателем на спусках.

  5. Следите за погодой — туман и дождь в горах меняют дорогу за минуты.

Последние километры до моря — самые коварные. Терпение и внимание за рулём могут стать лучшей гарантией того, что отпуск начнётся с купания, а не с оформления ДТП.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рыбаки Крыма получат 35 миллионов господдержки: что это значит для отрасли 13.08.2025 в 18:26

35 миллионов для рыбаков Крыма: как господдержка спасёт рабочие места

В 2025 году рыбаки Крыма получат 35 млн рублей господдержки. Рассказываем, кому достанутся деньги, на что их потратят и как это изменит отрасль.

Читать полностью » Пожарная тревога в Крыму: 122 очага возгорания за неделю 13.08.2025 в 16:32

Сухая трава вспыхивает за минуты: что произошло под Бахчисараем и как Крыму пережить опасный август

В Крыму участились случаи возгорания сухой травы. МЧС призывает к бдительности и рассказывает, что делать при пожаре, а также, как его не допустить. Статистика возгораний за неделю.

Читать полностью » VIII музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова стартовал в Севастополе 12.08.2025 в 23:15

Оперные звезды на крымской сцене: как прошло открытие AbdrazakovFest

В Севастополе торжественно открылся VIII международный музыкальный фестиваль AbdrazakovFest под руководством всемирно известного оперного баса Ильдара Абдразакова. Гала-концерт состоялся в Севастопольском центре культуры и искусств, собрав аншлаг и подарив зрителям незабываемый вечер классической музыки.

Читать полностью » У Крымского моста развернули палатки помощи для туристов в пробке 12.08.2025 в 19:29

Трехчасовая пробка на Крымском мосту: как помогают застрявшим туристам

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи появились временные палатки для помощи туристам, застрявшим в многокилометровой пробке. Как сообщил глава города Олег Каторгин, три мобильных пункта Российского Красного Креста уже развернуты вдоль очереди к досмотровым постам.

Читать полностью » Власти Крыма и Кубани предлагают ввести мораторий на строительство жилья в курортных зонах 12.08.2025 в 0:12

Курорты Юга могут остановить возведение новостроек

Власти Крыма и Краснодарского края рассматривают возможность введения временного запрета на выдачу разрешений для нового жилищного строительства на курортах. Причиной стали серьезные проблемы с коммунальной инфраструктурой, которая не справляется с растущей нагрузкой.

Читать полностью » Глава Краснодара Наумов поручил ускорить подготовку школ к 1 сентября 11.08.2025 в 19:36

В Краснодаре проверили капремонт учебных заведений перед началом учебного года

В Краснодаре активно завершаются работы по капитальному ремонту школ перед началом нового учебного года. Глава города Евгений Наумов лично проверил ход строительных работ в образовательных учреждениях Фестивального микрорайона и Центрального округа, поручив подрядчикам ускорить темпы.

Читать полностью » В Новочеркасске на базе 10.08.2025 в 20:14

Новочеркасские умельцы создали неубиваемый вездеход

В Новочеркасске участники "Кулибин-клуба" разработали уникальный вездеход "Коротышка", который уже успешно применяется в зоне специальной военной операции. Машина создана на базе классической "Нивы", но получила серьезные доработки, повышающие ее надежность и функциональность в боевых условиях.

Читать полностью » В горах над Ялтой ликвидировали крупный лесной пожар 10.08.2025 в 20:01

В Ялтинском горно-лесном заповеднике сгорело два гектара леса — пожар тушили вертолётами

В горах над Ялтой вспыхнул лесной пожар. Огонь уничтожил два гектара леса, но спасатели с вертолётами смогли локализовать его за один день.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные рассказали о версиях происхождения собак и их отличиях от волков
Еда

С 1 сентября экомаркировка будет выдаваться только после сертификации — закон № 297-ФЗ
Спорт и фитнес

Сколько нужно спать перед спортом — рекомендации вице-президента фитнес-сообщества
Туризм

Гватемалец не поверил, что в России пожарные и скорая работают бесплатно — рассказ туристки
Наука и технологии

Графит использовали в косметике уже 4000 лет назад – исследование
Авто и мото

Эксперты 32CARS.RU назвали причины роста интереса к дизельным авто в России
Дом

Минеральное масло и восковая паста восстанавливают блеск деревянных поверхностей
Садоводство

Эксперты рассказали, как избежать позеленения картофеля и отравления соланином
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru