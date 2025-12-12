Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:46

Крым в ожидании резкого похолодания: что ждёт регион в пятницу и воскресенье

В Крыму ожидается резкое похолодание 14 декабря — Гидрометцентр Республики Крым

13 и 14 декабря в Крыму ожидаются изменения погодных условий, сопровождающиеся резким снижением температуры. Гидрометцентр Республики Крым предупреждает жителей региона о предстоящих погодных аномалиях, которые могут повлиять на повседневную жизнь, особенно в преддверии выходных. Погода в Крыму на эти дни будет переменчивой: с дождями в пятницу и возможным похолоданием в воскресенье.

Прогноз на 13 декабря

13 декабря в Крыму будет облачная погода с прояснениями. Временами ожидаются дожди, что добавит дополнительную влагу в атмосферу региона. Ветер будет северо-западным, со скоростью 7-12 метров в секунду, что может усилить ощущение холода, особенно в период осадков. Температура воздуха в этот день будет колебаться в пределах +4...+6° днем и ночью, что является относительно мягким для зимы, но такие температуры могут ощущаться холоднее из-за дождя и сильного ветра. Это предвестие более холодной и зимней погоды в следующие дни.

Такая погода вряд ли сильно повлияет на повседневную деятельность, но может вызвать неудобства на дорогах из-за дождей. Влажность воздуха, скорее всего, также будет повышена, что может сделать прогулки и пребывание на улице менее комфортными. Особенно важно будет проявлять осторожность водителям, так как дождливые условия могут повысить риск дорожных аварий, особенно на скользких дорогах.

Холодный фронт 14 декабря

Совсем другое состояние погоды ожидает крымчан в воскресенье, 14 декабря. В этот день в регионе будет переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер сменится на юго-западный, с той же скоростью 7-12 м/с, что также принесет ощутимый холод в сочетании с понижением температуры.

Ночью температура воздуха опустится до -4...-6°, что уже соответствует зимним холодам, характерным для декабря. Температура днем останется в пределах +4...+6°, но из-за ветра и низкой ночной температуры жители Крыма могут ощутить заметное похолодание.

Такое резкое изменение температуры и ветер могут стать серьезным испытанием для людей, которые не успели подготовиться к зимним холодам. Это особенно касается пожилых людей и детей, которым стоит уделить особое внимание своему состоянию здоровья и теплоте одежды.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

