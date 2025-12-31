Лето не спешило, осень затянулась: климат Крыма вышел из привычного ритма

Погодные условия в Крыму в 2025 году вновь оказались в центре внимания специалистов, поскольку от климата на полуострове напрямую зависят туризм, водные ресурсы и повседневная жизнь региона. Несмотря на разговоры о погодных аномалиях, год прошёл без резких потрясений и масштабных катаклизмов. Об этом рассказал РИА Новости Крым доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму".

Эксперт подчеркнул, что восприятие погоды человеком и влияние климата на хозяйственные системы в этом году оказались относительно сбалансированными. Существенных экстремальных явлений, способных серьёзно нарушить привычный уклад, на полуострове зафиксировано не было.

Климат без резких катаклизмов

По словам Игоря Вахрушева, 2025 год отличался отсутствием выраженных штормов и длительных периодов экстремально высоких или низких температур. Погодные процессы развивались без резких перекосов, что позволило избежать серьёзных последствий для инфраструктуры и населения.

"Если рассматривать с позиции хозяйственных систем и восприятия человека, то мы в принципе избежали каких-то резких климатических катаклизмов, у нас не было ярко выраженных штормов, у нас не было ярко выраженных устойчивых высоких или низких температур", — отметил доцент КФУ Игорь Вахрушев.

При этом специалист обратил внимание, что климатическая стабильность носит относительный характер. Общая картина всё чаще формируется за счёт колебаний и переходных процессов.

Влияние погоды на туристический сезон

Погодные условия, по словам эксперта, напрямую сказались на туристической активности. На курортный сезон 2025 года изначально строились пессимистические прогнозы, несмотря на комфортную температуру воздуха.

Начало лета оказалось нежарким, но море оставалось холодным, что повлияло на решение туристов. Люди, как отметил Вахрушев, стали осторожнее с бронированием, занимая выжидательную позицию. Однако позже ситуация изменилась, и сезон в итоге состоялся и прошёл успешно.

Перепады температур и затяжная осень

Во второй половине года на полуострове фиксировались жаркие дни и отдельные эпизоды аномальных температур. При этом, как подчеркнул учёный, все эти колебания в целом укладывались в рамки климатической нормы, пусть и с заметными переходами.

Особенно ярко проявился характер температурных перепадов и удлинение тёплого осеннего периода. Осень выдалась сухой и продолжительно комфортной, что вызывало опасения из-за дефицита осадков. Тем не менее серьёзных проблем с питьевой водой на глобальном уровне не возникло.

Переходный климатический период

Водный вопрос, по мнению Вахрушева, остаётся одним из ключевых для Крыма и напрямую зависит от распределения осадков и климатических колебаний. Он отметил, что регион столкнулся с быстрыми изменениями, которые сложно однозначно классифицировать.

Учёный считает, что нынешние процессы носят переходный характер. Новый климат Крыма ещё не сформировался, но прежние представления уже теряют актуальность. Старожилы вспоминают устойчивые зимние морозы и чёткую сезонность, которая сегодня практически исчезла. По оценке специалиста, тенденции нестабильности и переходной климатической модели сохранятся и в наступающем году.