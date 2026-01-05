Власти Крыма настаивают на международной ответственности за последствия блокад полуострова и считают, что вопрос компенсации должен выйти за рамки двусторонних претензий. Ущерб, понесённый регионом за годы ограничений, оценивается в триллионах рублей, и эти суммы, по мнению крымского руководства, не должны остаться без ответа. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Требование компенсации ущерба

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ущерб, нанесённый Крыму действиями Украины, должен быть компенсирован западными странами, которые, по его словам, были причастны к государственному перевороту в Киеве в 2014 году. Он подчеркнул, что речь идёт о масштабных потерях, затронувших экономику и инфраструктуру полуострова.

"Нам принципиально важно, чтобы нанесенный Крыму государством Украина ущерб, который исчисляется триллионами рублей, был компенсирован", — заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, ответственность за последствия блокад должна нести не только Украина, но и государства, поддержавшие смену власти и последующий политический курс страны.

Роль Запада и позиция Крыма

Константинов отметил, что именно западные страны, по его оценке, спровоцировали события 2014 года и подтолкнули Украину к политике, которая в итоге нанесла ущерб Крыму. Он добавил, что сама Украина находится в состоянии банкротства и не способна самостоятельно компенсировать нанесённый урон.

В крымском парламенте подчёркивают, что вопрос компенсации носит принципиальный характер. Речь идёт не только о финансовых потерях, но и о необходимости политико-правовой оценки действий, которые привели к длительным ограничениям в сфере водо- и энергоснабжения.

Судебные решения и дальнейшие расчёты

Ранее суды Крыма в полном объёме удовлетворили иски к властям Украины об ущербе, причинённом водной и энергетической блокадами полуострова. Владимир Константинов сообщал, что совокупный ущерб от этих двух блокад превысил 14 триллионов рублей.

В настоящее время, по его словам, ведётся работа по подсчёту ущерба от других видов ограничений. В их числе продуктовая, транспортная и банковская блокады, а также последствия террористических атак. Эти данные планируется использовать для дальнейших правовых и политических шагов.