Пляжи Крыма на грани исчезновения: что происходит с береговой линией
Прибрежная зона Крыма сталкивается с острой нехваткой песка и гальки, что приводит к разрушению пляжей и активизации оползней. Об этом "Крымскому информационному агентству" рассказала старший научный сотрудник Морского гидрофизического института Людмила Харитонова.
Где ситуация критическая
-
Северное и западное побережья Севастополя.
-
Посёлки Николаевка и Песчаное.
-
Евпатория, где эрозия береговой линии стала особенно заметной.
Эти участки расположены на рыхлых грунтах, которые легко разрушаются под воздействием морских волн. Процесс, известный как абразия, разрушает уступы, а вымытые материалы становятся песком или галькой в зоне прибоя.
Евпатория: потерянные пляжи
В западной части побережья строительство портовых и берегозащитных объектов нарушило естественное перемещение наносов.
-
Среднее отступание береговой линии — 32 метра.
-
Максимальное — 60 метров.
Порт, построенный ещё в советское время, стал преградой для естественного переноса песка вдоль побережья. По словам Харитоновой, пляжи в Евпатории фактически утрачены, и теперь нужны масштабные восстановительные работы.
Что предлагают специалисты
Учёные настаивают на:
-
Реконструкции берегозащитных сооружений.
-
Подсыпке песка и гальки для восстановления пляжей.
-
Комплексных мерах против эрозии.
