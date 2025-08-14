Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:31

Пляжи Крыма на грани исчезновения: что происходит с береговой линией

Оползни и разрушения: как береговая линия Крыма меняется на глазах

Прибрежная зона Крыма сталкивается с острой нехваткой песка и гальки, что приводит к разрушению пляжей и активизации оползней. Об этом "Крымскому информационному агентству" рассказала старший научный сотрудник Морского гидрофизического института Людмила Харитонова.

Где ситуация критическая

  • Северное и западное побережья Севастополя.

  • Посёлки Николаевка и Песчаное.

  • Евпатория, где эрозия береговой линии стала особенно заметной.

Эти участки расположены на рыхлых грунтах, которые легко разрушаются под воздействием морских волн. Процесс, известный как абразия, разрушает уступы, а вымытые материалы становятся песком или галькой в зоне прибоя.

Евпатория: потерянные пляжи

В западной части побережья строительство портовых и берегозащитных объектов нарушило естественное перемещение наносов.

  • Среднее отступание береговой линии — 32 метра.

  • Максимальное — 60 метров.

Порт, построенный ещё в советское время, стал преградой для естественного переноса песка вдоль побережья. По словам Харитоновой, пляжи в Евпатории фактически утрачены, и теперь нужны масштабные восстановительные работы.

Что предлагают специалисты

Учёные настаивают на:

  1. Реконструкции берегозащитных сооружений.

  2. Подсыпке песка и гальки для восстановления пляжей.

  3. Комплексных мерах против эрозии.

