Пляжи Крыма на грани исчезновения: что происходит с береговой линией

Прибрежная зона Крыма сталкивается с острой нехваткой песка и гальки, что приводит к разрушению пляжей и активизации оползней. Об этом "Крымскому информационному агентству" рассказала старший научный сотрудник Морского гидрофизического института Людмила Харитонова.

Где ситуация критическая

Северное и западное побережья Севастополя.

Посёлки Николаевка и Песчаное.

Евпатория, где эрозия береговой линии стала особенно заметной.

Эти участки расположены на рыхлых грунтах, которые легко разрушаются под воздействием морских волн. Процесс, известный как абразия, разрушает уступы, а вымытые материалы становятся песком или галькой в зоне прибоя.

Евпатория: потерянные пляжи

В западной части побережья строительство портовых и берегозащитных объектов нарушило естественное перемещение наносов.

Среднее отступание береговой линии — 32 метра.

Максимальное — 60 метров.

Порт, построенный ещё в советское время, стал преградой для естественного переноса песка вдоль побережья. По словам Харитоновой, пляжи в Евпатории фактически утрачены, и теперь нужны масштабные восстановительные работы.

Что предлагают специалисты

Учёные настаивают на: