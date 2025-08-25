Кто опоздает — будет жалеть: бархатный сезон в Крыму длится всего полтора месяца

Крым традиционно остаётся одним из самых любимых мест у российских путешественников для осеннего отдыха. Согласно исследованию сервиса бронирования жилья ТВИЛ, в десятку популярных направлений бархатного сезона вошли сразу пять крымских курортов:

Ялта.

Алушта.

Феодосия.

Евпатория.

Судак.

Кроме того, в рейтинге оказались и другие востребованные города: Сочи, Геленджик, Анапа, Кабардинка и Санкт-Петербург.

Чем привлекает бархатный сезон

С начала сентября до середины октября Крым радует мягкой погодой:

жара уходит, но море остаётся тёплым;

поток туристов заметно меньше;

отдых становится более спокойным и комфортным.

Средняя продолжительность поездки — 8–9 ночей, а стоимость проживания в популярных городах варьируется от 3,3 тыс. до 4,9 тыс. рублей в сутки.

Обзор курортов Крыма