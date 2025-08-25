Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алушта
© commons.wikimedia.org by Neovitaha777 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:22

Кто опоздает — будет жалеть: бархатный сезон в Крыму длится всего полтора месяца

Осенью россияне выбирают Крым и Сочи для отдыха — исследование ТВИЛ

Крым традиционно остаётся одним из самых любимых мест у российских путешественников для осеннего отдыха. Согласно исследованию сервиса бронирования жилья ТВИЛ, в десятку популярных направлений бархатного сезона вошли сразу пять крымских курортов:

  • Ялта.

  • Алушта.

  • Феодосия.

  • Евпатория.

  • Судак.

Кроме того, в рейтинге оказались и другие востребованные города: Сочи, Геленджик, Анапа, Кабардинка и Санкт-Петербург.

Чем привлекает бархатный сезон

С начала сентября до середины октября Крым радует мягкой погодой:

  • жара уходит, но море остаётся тёплым;

  • поток туристов заметно меньше;

  • отдых становится более спокойным и комфортным.

Средняя продолжительность поездки — 8–9 ночей, а стоимость проживания в популярных городах варьируется от 3,3 тыс. до 4,9 тыс. рублей в сутки.

Обзор курортов Крыма

  • Ялта — самый известный и престижный курорт с развитой инфраструктурой. Гостей ждут Ливадийский дворец, канатная дорога на Ай-Петри и насыщенная культурная жизнь. Подходит для тех, кто ценит комфорт и развлечения.

  • Алушта — более доступный по цене вариант, где есть аквапарк, дельфинарий и знаменитая Долина Привидений. Хороший выбор для семей и активного отдыха.

  • Феодосия — старинный город с широкой пляжной линией и богатой историей. Генуэзская крепость, галерея Айвазовского и музей Грина делают его привлекательным для ценителей искусства и спокойных прогулок.

  • Евпатория — настоящий детский курорт. Мелкое море, песчаные пляжи, оздоровительные санатории и развлечения для малышей делают его идеальным выбором для семей с маленькими детьми.

  • Судак — небольшой, уединённый город с живописными бухтами и винодельнями. Генуэзская крепость и атмосфера романтики привлекают тех, кто ищет спокойствия и уединения.

