Кто опоздает — будет жалеть: бархатный сезон в Крыму длится всего полтора месяца
Крым традиционно остаётся одним из самых любимых мест у российских путешественников для осеннего отдыха. Согласно исследованию сервиса бронирования жилья ТВИЛ, в десятку популярных направлений бархатного сезона вошли сразу пять крымских курортов:
-
Ялта.
-
Алушта.
-
Феодосия.
-
Евпатория.
-
Судак.
Кроме того, в рейтинге оказались и другие востребованные города: Сочи, Геленджик, Анапа, Кабардинка и Санкт-Петербург.
Чем привлекает бархатный сезон
С начала сентября до середины октября Крым радует мягкой погодой:
-
жара уходит, но море остаётся тёплым;
-
поток туристов заметно меньше;
-
отдых становится более спокойным и комфортным.
Средняя продолжительность поездки — 8–9 ночей, а стоимость проживания в популярных городах варьируется от 3,3 тыс. до 4,9 тыс. рублей в сутки.
Обзор курортов Крыма
-
Ялта — самый известный и престижный курорт с развитой инфраструктурой. Гостей ждут Ливадийский дворец, канатная дорога на Ай-Петри и насыщенная культурная жизнь. Подходит для тех, кто ценит комфорт и развлечения.
-
Алушта — более доступный по цене вариант, где есть аквапарк, дельфинарий и знаменитая Долина Привидений. Хороший выбор для семей и активного отдыха.
-
Феодосия — старинный город с широкой пляжной линией и богатой историей. Генуэзская крепость, галерея Айвазовского и музей Грина делают его привлекательным для ценителей искусства и спокойных прогулок.
-
Евпатория — настоящий детский курорт. Мелкое море, песчаные пляжи, оздоровительные санатории и развлечения для малышей делают его идеальным выбором для семей с маленькими детьми.
-
Судак — небольшой, уединённый город с живописными бухтами и винодельнями. Генуэзская крепость и атмосфера романтики привлекают тех, кто ищет спокойствия и уединения.
