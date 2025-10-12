Конец эпохи всё включено: в Судаке сносят один из самых популярных отелей
Один из самых доступных и любимых туристами крымских отелей перестаёт существовать. В 2026 году сеть "Ателика" прекращает сотрудничество с гостиницей "Горизонт Судак" — не из-за конфликта или финансовых проблем, а потому что на месте здания появится жилой комплекс.
Почему закрывают "Горизонт Судак"
Отель, который многие туристы знали как одно из немногих мест в Крыму с системой "всё включено", официально прекратит работу уже к следующему сезону. Решение принято из-за планов собственников: на участке начнётся строительство многоквартирного дома или комплекса апартаментов. Разрешение на застройку уже выдано, и первые работы могут стартовать до конца года.
"Последние несколько лет номера продавались очень хорошо. В этом году до конца сентября загрузка была практически 100%. Поэтому нам особенно жалко, что придется прекратить с ним сотрудничество", — сказал основатель и глава Atelica Hotel Group Алексей Высоканов.
Отель, который полюбили за простоту и честность
"Горизонт Судак" на протяжении более четырёх лет входил в сеть Atelica и стал символом недорогого, но комфортного отдыха у моря. Небольшой двухзвёздочный отель с панорамным видом на Генуэзскую крепость располагался всего в 600 метрах от побережья — достаточно близко, но в стороне от шумных улиц.
Туристы ценили его за атмосферу спокойствия, простое, но качественное обслуживание и формат "всё включено", редкий для отелей подобного уровня.
"В Судаке большое количество отелей, но именно этот объект был крайне популярен у туристов. Здесь было хорошее соотношение цены и качества, а также система All Inclusive, которая в России крайне редко встречается в отелях категории 2*", — отметил Алексей Высоканов.
Что будет на месте отеля
Согласно предварительным планам, участок застройки займёт новый жилой комплекс. Эксперты отмечают, что в последние годы на Южном берегу Крыма активно идёт замещение гостиничных площадей апартаментами — спрос на жильё у моря растёт, а туристическая инфраструктура при этом теряет доступные варианты размещения.
Сравнение: отель и будущий проект
|Параметр
|"Горизонт Судак"
|Новый объект
|Назначение
|Гостиница
|Жилой дом / апартаменты
|Система питания
|Всё включено
|Нет
|Удалённость от моря
|600 м
|Аналогичная
|Доступность для туристов
|Высокая
|Отсутствует
|Целевая аудитория
|Семьи, бюджетные туристы
|Владельцы недвижимости
Что это значит для туристов
Закрытие "Горизонта" — ещё один сигнал о сокращении сегмента бюджетных отелей с All Inclusive в Крыму. Если раньше подобные объекты позволяли отдыхать семьям с детьми по умеренной цене, теперь туристам придётся искать альтернативы в других частях полуострова или на материке.
Советы шаг за шагом
-
Планируйте заранее. С каждым сезоном доступных отелей с "всё включено" становится меньше, особенно в Судаке.
-
Рассмотрите западный Крым. В Евпатории и Саках по-прежнему работают объекты с доступными тарифами и системой питания.
-
Следите за акциями. Некоторые отели сети Atelica продолжают предлагать скидки на раннее бронирование.
-
Сравнивайте форматы. Иногда вариант с полупитанием ("завтрак + ужин") может быть выгоднее, чем All Inclusive.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронировать тур в Крым, не уточнив, работает ли выбранный отель.
-
Последствие: риск попасть в ситуацию отмены брони или замены объекта.
-
Альтернатива: проверять статус гостиницы на сайтах туроператоров и в системе "Мир путешествий РФ".
А что если… "Горизонт" возродится?
Теоретически бренд может вернуться — сеть Atelica не исключает открытия нового объекта в Судаке или поблизости. Компания активно ищет партнёров и площадки для запуска доступных отелей в Крыму. Однако на месте нынешнего "Горизонта" возобновление гостиничного бизнеса уже невозможно.
Плюсы и минусы решения о застройке
|Плюсы
|Минусы
|Рост инвестиций в регион
|Потеря популярного курортного отеля
|Создание новых рабочих мест в строительстве
|Сокращение числа бюджетных мест размещения
|Развитие жилой инфраструктуры
|Уменьшение туристической привлекательности Судака
Мифы и правда
-
Миф: отель закрыли из-за долгов или проверок.
Правда: причины чисто хозяйственные — участок передан под жильё.
-
Миф: сеть "Ателика" уходит из Крыма.
Правда: компания продолжает работу на полуострове и ищет новые площадки.
-
Миф: All Inclusive в Крыму больше не будет.
Правда: формат остаётся востребованным, просто подобных отелей немного.
Исторический контекст
Судак стал одним из первых крымских курортов, где начали активно внедрять систему "всё включено". После 2014 года внутренний туризм в регионе развивался особенно быстро, и именно такие отели сделали отдых массовым. "Горизонт Судак" был ярким примером того, как даже небольшой отель может стать любимым у тысяч путешественников.
Интересные факты
-
Из окон отеля открывался вид на Генуэзскую крепость — один из главных символов Крыма.
-
До пляжа можно было дойти за 10-12 минут.
-
"Горизонт Судак" стабильно входил в десятку самых бронируемых объектов Atelica.
