Судакская бухта
Судакская бухта
© commons.wikimedia.org by AndrijKo.ukr is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:52

Конец эпохи всё включено: в Судаке сносят один из самых популярных отелей

Популярный крымский отель Горизонт Судак закроется в 2026 году из-за планов застройки территории

Один из самых доступных и любимых туристами крымских отелей перестаёт существовать. В 2026 году сеть "Ателика" прекращает сотрудничество с гостиницей "Горизонт Судак" — не из-за конфликта или финансовых проблем, а потому что на месте здания появится жилой комплекс.

Почему закрывают "Горизонт Судак"

Отель, который многие туристы знали как одно из немногих мест в Крыму с системой "всё включено", официально прекратит работу уже к следующему сезону. Решение принято из-за планов собственников: на участке начнётся строительство многоквартирного дома или комплекса апартаментов. Разрешение на застройку уже выдано, и первые работы могут стартовать до конца года.

"Последние несколько лет номера продавались очень хорошо. В этом году до конца сентября загрузка была практически 100%. Поэтому нам особенно жалко, что придется прекратить с ним сотрудничество", — сказал основатель и глава Atelica Hotel Group Алексей Высоканов.

Отель, который полюбили за простоту и честность

"Горизонт Судак" на протяжении более четырёх лет входил в сеть Atelica и стал символом недорогого, но комфортного отдыха у моря. Небольшой двухзвёздочный отель с панорамным видом на Генуэзскую крепость располагался всего в 600 метрах от побережья — достаточно близко, но в стороне от шумных улиц.

Туристы ценили его за атмосферу спокойствия, простое, но качественное обслуживание и формат "всё включено", редкий для отелей подобного уровня.

"В Судаке большое количество отелей, но именно этот объект был крайне популярен у туристов. Здесь было хорошее соотношение цены и качества, а также система All Inclusive, которая в России крайне редко встречается в отелях категории 2*", — отметил Алексей Высоканов.

Что будет на месте отеля

Согласно предварительным планам, участок застройки займёт новый жилой комплекс. Эксперты отмечают, что в последние годы на Южном берегу Крыма активно идёт замещение гостиничных площадей апартаментами — спрос на жильё у моря растёт, а туристическая инфраструктура при этом теряет доступные варианты размещения.

Сравнение: отель и будущий проект

Параметр "Горизонт Судак" Новый объект
Назначение Гостиница Жилой дом / апартаменты
Система питания Всё включено Нет
Удалённость от моря 600 м Аналогичная
Доступность для туристов Высокая Отсутствует
Целевая аудитория Семьи, бюджетные туристы Владельцы недвижимости

Что это значит для туристов

Закрытие "Горизонта" — ещё один сигнал о сокращении сегмента бюджетных отелей с All Inclusive в Крыму. Если раньше подобные объекты позволяли отдыхать семьям с детьми по умеренной цене, теперь туристам придётся искать альтернативы в других частях полуострова или на материке.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте заранее. С каждым сезоном доступных отелей с "всё включено" становится меньше, особенно в Судаке.

  2. Рассмотрите западный Крым. В Евпатории и Саках по-прежнему работают объекты с доступными тарифами и системой питания.

  3. Следите за акциями. Некоторые отели сети Atelica продолжают предлагать скидки на раннее бронирование.

  4. Сравнивайте форматы. Иногда вариант с полупитанием ("завтрак + ужин") может быть выгоднее, чем All Inclusive.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать тур в Крым, не уточнив, работает ли выбранный отель.

  • Последствие: риск попасть в ситуацию отмены брони или замены объекта.

  • Альтернатива: проверять статус гостиницы на сайтах туроператоров и в системе "Мир путешествий РФ".

А что если… "Горизонт" возродится?

Теоретически бренд может вернуться — сеть Atelica не исключает открытия нового объекта в Судаке или поблизости. Компания активно ищет партнёров и площадки для запуска доступных отелей в Крыму. Однако на месте нынешнего "Горизонта" возобновление гостиничного бизнеса уже невозможно.

Плюсы и минусы решения о застройке

Плюсы Минусы
Рост инвестиций в регион Потеря популярного курортного отеля
Создание новых рабочих мест в строительстве Сокращение числа бюджетных мест размещения
Развитие жилой инфраструктуры Уменьшение туристической привлекательности Судака

Мифы и правда

  • Миф: отель закрыли из-за долгов или проверок.
    Правда: причины чисто хозяйственные — участок передан под жильё.

  • Миф: сеть "Ателика" уходит из Крыма.
    Правда: компания продолжает работу на полуострове и ищет новые площадки.

  • Миф: All Inclusive в Крыму больше не будет.
    Правда: формат остаётся востребованным, просто подобных отелей немного.

Исторический контекст

Судак стал одним из первых крымских курортов, где начали активно внедрять систему "всё включено". После 2014 года внутренний туризм в регионе развивался особенно быстро, и именно такие отели сделали отдых массовым. "Горизонт Судак" был ярким примером того, как даже небольшой отель может стать любимым у тысяч путешественников.

Интересные факты

  1. Из окон отеля открывался вид на Генуэзскую крепость — один из главных символов Крыма.

  2. До пляжа можно было дойти за 10-12 минут.

  3. "Горизонт Судак" стабильно входил в десятку самых бронируемых объектов Atelica.

