Серийный убийца в сердце Лондона: Netflix готовит самый мрачный триллер года от создателя "Чёрного зеркала"

Создатель культового сериала "Чёрное зеркало" Чарли Брукер готовит для зрителей новый проект, который выйдет на Netflix. Речь идёт о четырёхсерийном криминальном триллере. Несмотря на то что у шоу пока нет официального названия, интерес к нему уже огромный: в каст вошли актёры, хорошо знакомые поклонникам популярных франшиз.

Звёздный состав и локации

Одним из главных участников станет Падди Консидайн, известный по роли в "Доме Дракона". Вместе с ним на экране появится Джорджина Кэмпбелл, сыгравшая в фильме "Птичий короб: Барселона". Ещё одна звезда — Лина Хиди, которую миллионы зрителей помнят как Серсею Ланнистер из "Игры престолов".

Действие нового триллера разворачивается на мрачных улицах Лондона, а также в вымышленном индустриальном северном городе под названием Бликфорд. Атмосфера обещает быть максимально напряжённой и реалистичной, ведь именно визуальная среда будет задавать тон всей истории.

Сюжетная завязка

В центре истории окажется детектив, изнурённый борьбой с собственными демонами. Его главная задача — поймать серийного убийцу, совершающего ритуальные преступления. Зрителям предстоит следить не только за расследованием, но и за внутренней борьбой героя, что придаст сюжету психологическую глубину.

Netflix в своей презентации охарактеризовал проект как "глубоко серьёзный криминальный триллер". Однако поклонники творчества Брукера знают, что за этой формулировкой может скрываться ирония и фирменный чёрный юмор автора.

Команда создателей

Над сериалом работает внушительная команда. Продюсерами стали Джессика Роудс, Аннабель Джонс, Марк Кинселла и Ричард Уэбб. Сценарий написан самим Чарли Брукером в соавторстве с Беном Коделлом, Джейсоном Хейзли, Эмер Кенни, Дэниелом Майером и Джоэлом Моррисом. Дополнительный материал подготовила Виктория Асари-Арчер.