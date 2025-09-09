Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:12

Серийный убийца в сердце Лондона: Netflix готовит самый мрачный триллер года от создателя "Чёрного зеркала"

Чарли Брукер снимет для Netflix новый четырёхсерийный криминальный триллер

Создатель культового сериала "Чёрное зеркало" Чарли Брукер готовит для зрителей новый проект, который выйдет на Netflix. Речь идёт о четырёхсерийном криминальном триллере. Несмотря на то что у шоу пока нет официального названия, интерес к нему уже огромный: в каст вошли актёры, хорошо знакомые поклонникам популярных франшиз.

Звёздный состав и локации

Одним из главных участников станет Падди Консидайн, известный по роли в "Доме Дракона". Вместе с ним на экране появится Джорджина Кэмпбелл, сыгравшая в фильме "Птичий короб: Барселона". Ещё одна звезда — Лина Хиди, которую миллионы зрителей помнят как Серсею Ланнистер из "Игры престолов".

Действие нового триллера разворачивается на мрачных улицах Лондона, а также в вымышленном индустриальном северном городе под названием Бликфорд. Атмосфера обещает быть максимально напряжённой и реалистичной, ведь именно визуальная среда будет задавать тон всей истории.

Сюжетная завязка

В центре истории окажется детектив, изнурённый борьбой с собственными демонами. Его главная задача — поймать серийного убийцу, совершающего ритуальные преступления. Зрителям предстоит следить не только за расследованием, но и за внутренней борьбой героя, что придаст сюжету психологическую глубину.

Netflix в своей презентации охарактеризовал проект как "глубоко серьёзный криминальный триллер". Однако поклонники творчества Брукера знают, что за этой формулировкой может скрываться ирония и фирменный чёрный юмор автора.

Команда создателей

Над сериалом работает внушительная команда. Продюсерами стали Джессика Роудс, Аннабель Джонс, Марк Кинселла и Ричард Уэбб. Сценарий написан самим Чарли Брукером в соавторстве с Беном Коделлом, Джейсоном Хейзли, Эмер Кенни, Дэниелом Майером и Джоэлом Моррисом. Дополнительный материал подготовила Виктория Асари-Арчер.

