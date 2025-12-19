Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:58

В Краснодаре мужчина с ножом вынес кофе и сладости — цель оказалась неожиданной

Житель Краснодара с ножом ограбил магазин ради обмена продуктов на самогон — Лента.ру

Попытка добыть алкоголь привела жителя Краснодара к уголовному делу. Ради самогона мужчина решился на вооружённое ограбление, выбрав в качестве "валюты" продукты из магазина шаговой доступности. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на региональное управление МВД.

Ограбление в магазине на Комарова

Инцидент произошёл в одном из магазинов на улице имени Комарова в Краснодаре. По данным полиции, в торговую точку зашёл мужчина и, угрожая продавцу ножом, похитил упаковки кофе и сладости. Действия злоумышленника носили открытый характер, что позволило квалифицировать произошедшее как разбой.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, ранее не имевший судимостей. После совершения преступления мужчина покинул магазин с похищенными товарами.

Самогон как цель преступления

В ходе разбирательства выяснилось, что украденные продукты не предназначались для личного употребления. Как установили полицейские, кофе и сладости мужчина обменял на самогон. Именно желание получить алкоголь стало мотивом преступления.

