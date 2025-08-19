Тихая пенсионерка или хладнокровный убийца: новая роль Гленн Клоуз ошеломит зрителей

Можно ли представить, что тихая пожилая женщина, внешне ничем не примечательная, оказывается хладнокровной убийцей? Именно этот неожиданный поворот станет основой нового сериала "Мод", где главную роль исполнит легендарная Гленн Клоуз.

Сюжет: двойная жизнь Мод

История построена на произведениях шведской писательницы Хелен Терстен. Главная героиня — Мод Олдкасл, женщина с тяжелым прошлым, всю жизнь посвятившая уходу за сестрой. Однако, когда она решает освободиться от груза прошлого, ее путь неожиданно оборачивается серией преступлений.

Детектив, подозревающий Мод, и весь мир, где правят молодые, должны будут столкнуться с тем, до чего она готова ради собственной свободы.

Гленн Клоуз и ее новый вызов

Американская актриса известна зрителям по фильмам "101 далматинец" и "Жена". Теперь же она берется за роль, которая обещает стать одной из самых необычных в ее карьере.

"Для меня большая честь работать с Channel 4, Sony и Playground над созданием этого невероятно оригинального сериала. Нина и Мозес Рейн — восхитительно талантливые сценаристы, а Мод Олдкасл не похожа ни на одного персонажа, которого я играла раньше. Я в восторге от того, что являюсь частью такой звездной команды", — рассказала Клоуз.

Актриса также выступит в роли продюсера вместе с Ниной и Мозесом Рейнами, а также Моренике Уильямс.

Кто стоит за проектом

Сценарий написали брат и сестра Нина и Мозес Рейн. Продюсированием занимаются компании Playground, Channel 4 и Sony Pictures Television. Исполнительными продюсерами проекта стали Скотт Хафф и Колин Каллендер.

Съемки стартуют в Лондоне в конце 2025 года, и внимание к проекту уже сейчас велико — в первую очередь из-за участия Клоуз, чье имя давно стало символом актерского мастерства и смелых ролей.