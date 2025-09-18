Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стюардессы авиакомпании Condor
© www.flickr.com by Condor.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:47

Эти знаки экипажа в самолёте остаются загадкой для пассажиров

Эксперты рассказали о жестах и сигналах экипажа, используемых во время полётов

Мир авиации полон скрытых деталей, которые остаются незаметными для пассажиров. Одни из них — особые жесты и сигналы, которыми пользуется экипаж. Эти невербальные приёмы помогают быстро и незаметно передавать информацию, сохраняя при этом спокойную атмосферу в салоне.

Зачем нужны тайные знаки

Во время рейса бывают ситуации, когда громко говорить или пользоваться радио неудобно. Бортпроводники используют жесты, чтобы discreetly общаться между собой: от проверки готовности салона до предупреждения о возможных проблемах. Это помогает экипажу работать слаженно, не создавая у пассажиров тревоги.

Жесты для проверки

Например, поднятый большой палец может означать готовность к взлёту или подтверждение выполнения команды. Стюардессы передают этот сигнал по цепочке, чтобы убедиться, что весь салон проверен.

Нейтральные знаки

Иногда бортпроводники используют условные взгляды, указания рукой или лёгкие касания, чтобы привлечь внимание коллеги. Пассажиры обычно воспринимают это как случайные движения, не догадываясь, что идёт координация работы.

Сигналы о пассажирах

Опытные путешественники замечали: экипаж может обменяться короткими жестами при возникновении нестандартной ситуации. Это не обязательно что-то тревожное — иногда знак означает, что пассажиру нужна дополнительная помощь или внимание.

Жесты для безопасности

В авиации всё подчинено безопасности. Поэтому часть сигналов связана с аварийными ситуациями: бортпроводники должны уметь быстро обменяться информацией без слов. Эти приёмы отрабатываются на специальных тренировках и остаются "языком" только для членов экипажа.

Жесты и тайные знаки экипажа — это часть скрытой работы на борту, которую пассажиры почти никогда не замечают. Они помогают поддерживать порядок, обеспечивать безопасность и сохранять спокойствие в салоне. Именно такие мелочи делают перелёт организованным и комфортным.

