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Запуск корабля NASA с российским космонавтом на борту отложен на месяц
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Российский космонавт ждёт возможности отправиться в космос на корабле Crew Dragon

Запуск корабля NASA с российским космонавтом на борту отложен на месяц

Согласно информации, опубликованной на сайте NASA, запуск космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту к Международной космической станции (МКС) перенесен и состоится не раньше 24 сентября 2024 года.

В NASA пояснили, что такое решение было принято с целью завершения подготовки к возвращению экипажа корабля Boeing CST-100 Starliner, который в настоящий момент находится на орбитальной станции. Отстыковка Starliner неоднократно откладывалась в связи с возникшими техническими неполадками. Специалистам на Земле требуется дополнительное время для проверки и подтверждения надежности систем корабля перед его возвращением.

На данный момент окончательное решение о возвращении Starliner еще не принято.

Первоначально запуск миссии SpaceX Crew-9, в состав которой входит космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, был запланирован на август. Этот полет реализуется в рамках соглашения между Роскосмосом и NASA о перекрестных полетах, действующего до 2025 года.

Фото: From Wikimedia Commons/ NASA Kennedy Space Center / SpaceX

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