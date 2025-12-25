Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:09

После жёсткой проверки принято решение — россиянин отправится на МКС новым способом

Медкомиссия разрешила космонавту Федяеву полёт на МКС на корабле SpaceX — ЦПК

Российский космонавт получил официальное разрешение на участие в новой международной экспедиции на Международную космическую станцию. Решение было принято после комплексной проверки состояния здоровья и уровня готовности к полёту. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Решение медицинской комиссии

Российский космонавт Андрей Федяев был допущен главной медицинской комиссией к полёту на МКС в составе экипажа USCV SpaceX Crew-12. Заседание комиссии прошло на базе ЦПК имени Гагарина, где специалисты оценивали физическое и психологическое состояние космонавта перед предстоящей миссией.

В работе комиссии приняли участие представители самого Центра подготовки космонавтов, Института медико-биологических проблем РАН, ФМБА России, а также профильных подразделений Минобороны и Минздрава.

Полёт на американском корабле

По итогам обследований комиссия признала Федяева годным к выполнению космического полёта. Его экспедиция на МКС запланирована на американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Старт миссии ожидается не ранее середины февраля 2026 года.

Подготовка резервного экипажа

Помимо Андрея Федяева, комиссия также рассмотрела готовность других российских космонавтов. В ЦПК сообщили, что Сергей Тетерятников признан годным к дальнейшей подготовке в составе экипажа, что позволяет рассматривать его как одного из кандидатов для будущих миссий.

