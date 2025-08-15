Тайны каменных лабиринтов: что прячется в старейшем городе Крита за фасадом истории

На северо-западном побережье Крита есть место, где венецианские крепости, османские мечети и старинные пекарни соседствуют в одном лабиринте улиц. Речь идёт о Ханье — городе, в котором древняя история и природная красота сливаются в единое полотно.

Основанная на месте минойского поселения, возникшего около 3650 года до н. э., Ханья окружена одними из самых живописных уголков острова. Туристы могут увидеть как отвесные скалы Самарийского ущелья, так и розовые пески Элафониси, которые часто попадают в мировые списки лучших пляжей.

За тысячелетия город переходил от одних правителей к другим, оставив после себя архитектурный калейдоскоп. Здесь сохранилась мечеть XVII века Киуцук Хасан — последний свидетель турецкой эпохи в Ханье. Её купола под охраной крепости Фиркас, построенной для защиты от вражеских кораблей во времена, когда город был столицей Крита под венецианской властью. Рядом — Морской музей Крита, знакомящий с морским прошлым острова.

Хотя старый город дышит историей, приток студентов и путешественников придал ему современный ритм. К примеру, в ресторане Oinoa с видом на гавань предлагают критские вина и авторские блюда, такие как карпаччо из говядины с кремом из копчёной моцареллы. Местные говорят, что закаты здесь особенно хороши.

Утро в Ханье начинается с приветственных возгласов "калимера" и столов, накрытых на берегу для завтрака: капучино фреддо, сыры, йогурт с мёдом. Тем, кто не хочет ограничиваться долгим завтраком, стоит отправиться на фруктовые рынки. Муниципальный рынок площадью около 4 000 кв. м сейчас закрыт на реконструкцию, но по субботам горожане собираются на Minus Street Market, где можно найти местный мёд, джемы и горы свежих фруктов.

Вечером туристов ждут таверны. В квартале Спланция особое место занимает "Колодец Турции" с блюдами, которые отсылают к четырём векам истории: баранина с кускусом, креветки с узо. Как и в большинстве греческих ресторанов, трапеза завершается десертом и рюмкой ликёра.

Неотъемлемая часть вечерней прогулки — шопинг. На улице Сифака продают традиционные критские ножи, а в лавке To Meli — сушёные вручную травы. Любители сладкого могут заглянуть в Authentico, где готовят ремесленное мороженое и подают кофе. В соседней таверне Adespoto вечера проходят под звуки бузуки в обеденной зоне, созданной из руин венецианского дома.

А утром — бугаца, пирог с заварным кремом, за которым стоит очередь в старейшую пекарню города.

Что обязательно увидеть в Ханье: