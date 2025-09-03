Упругая кожа без филлеров: простые привычки, которые действительно замедляют возраст
С возрастом кожа меняется, и появление морщин — естественный процесс, с которым сталкивается каждый. Эксперты подчеркивают, что нет чёткой границы, когда кожа должна выглядеть тем или иным образом, однако забота о её состоянии напрямую влияет не только на внешний вид, но и на психологическое самочувствие.
Что такое креповая кожа
Дерматологи используют термин "креповая кожа" для обозначения тонкой, морщинистой и слегка дряблой кожи, напоминающей по текстуре бумагу или гофрированную ленту. Как поясняет врач-дерматолог Хэдли Кинг, такая кожа чаще всего теряет упругость и может выглядеть ослабленной.
На ногах этот процесс также возможен, хотя его нередко путают с целлюлитом. По словам специалиста, целлюлит формируется тогда, когда жировая ткань продавливает соединительные волокна под кожей. При этом он выглядит не морщинисто, а скорее бугристо. Кинг отмечает, что целлюлит часто связан с наследственностью и может появиться независимо от веса или возраста. Врач при этом напоминает: сам по себе целлюлит не является патологией, а его распространённость среди женщин очень высока.
Где чаще всего появляется дряблость кожи
Кроме ног, креповая кожа может формироваться на веках, руках, шее, груди и под глазами — то есть в местах, где кожа тоньше и уязвимее. Дополнительным фактором риска является частое воздействие солнечных лучей.
Основные причины
Врачи выделяют несколько факторов, провоцирующих креповую кожу:
- наследственность и тип кожи;
- воздействие ультрафиолета;
- курение;
- малоподвижный образ жизни и особенности питания;
- резкие колебания веса.
Так, например, потеря жировой прослойки в ногах после снижения массы тела может привести к тому, что кожа, ранее растянутая, станет тоньше и менее упругой.
Как ухаживать за кожей и предотвращать изменения
Специалисты предлагают несколько направлений профилактики и коррекции:
- Увлажнение
Регулярное использование лосьонов и кремов с антиоксидантами помогает сохранить влагу и улучшить эластичность кожи.
- Поддержка коллагена
После 25 лет уровень коллагена в организме начинает снижаться примерно на 1% в год. Недостаток этого белка напрямую отражается на упругости кожи. Врачи советуют включать в рацион продукты, богатые коллагеном, или использовать специальные добавки с гидролизованными пептидами, которые, по данным исследований, стимулируют естественную выработку коллагена и эластина.
- Физическая активность
Умеренные тренировки улучшают кровоснабжение тканей, способствуют синтезу коллагена и помогают снизить уровень стресса, который также влияет на старение кожи.
- Отшелушивание
Химические пилинги с AHA-кислотами, например гликолевой, или механическое отшелушивание с помощью щётки и скрабов помогают обновить кожу, делая её более гладкой. По данным исследований, шестимесячное применение гликолевой кислоты увеличивает толщину эпидермиса почти на треть.
- Ретинол
Кремы для тела с ретинолом стимулируют выработку коллагена, улучшают текстуру кожи и уменьшают признаки фотостарения.
- Солнцезащитные средства
Около 80% признаков старения кожи связано именно с воздействием ультрафиолета. Поэтому дерматологи рекомендуют использовать SPF на всех открытых участках тела, включая ноги.
- Профессиональные процедуры
В арсенале врачей есть фракционные лазеры, ультразвуковая терапия и филлеры. Однако такие методы подходят не всем и требуют консультации специалиста.
Креповая кожа — естественное проявление возрастных изменений, но процесс можно замедлить. Регулярное увлажнение, защита от солнца, умеренные физические нагрузки и грамотный уход помогают сохранить упругость кожи. А в случае выраженных изменений стоит обсудить с дерматологом возможности современных процедур.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru