Красивая женщина
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:51

Упругая кожа без филлеров: простые привычки, которые действительно замедляют возраст

Дерматолог Хэдли Кинг назвала креповую кожу следствием потери упругости и истончения тканей

С возрастом кожа меняется, и появление морщин — естественный процесс, с которым сталкивается каждый. Эксперты подчеркивают, что нет чёткой границы, когда кожа должна выглядеть тем или иным образом, однако забота о её состоянии напрямую влияет не только на внешний вид, но и на психологическое самочувствие.

Что такое креповая кожа

Дерматологи используют термин "креповая кожа" для обозначения тонкой, морщинистой и слегка дряблой кожи, напоминающей по текстуре бумагу или гофрированную ленту. Как поясняет врач-дерматолог Хэдли Кинг, такая кожа чаще всего теряет упругость и может выглядеть ослабленной.

На ногах этот процесс также возможен, хотя его нередко путают с целлюлитом. По словам специалиста, целлюлит формируется тогда, когда жировая ткань продавливает соединительные волокна под кожей. При этом он выглядит не морщинисто, а скорее бугристо. Кинг отмечает, что целлюлит часто связан с наследственностью и может появиться независимо от веса или возраста. Врач при этом напоминает: сам по себе целлюлит не является патологией, а его распространённость среди женщин очень высока.

Где чаще всего появляется дряблость кожи

Кроме ног, креповая кожа может формироваться на веках, руках, шее, груди и под глазами — то есть в местах, где кожа тоньше и уязвимее. Дополнительным фактором риска является частое воздействие солнечных лучей.

Основные причины

Врачи выделяют несколько факторов, провоцирующих креповую кожу:

  • наследственность и тип кожи;
  • воздействие ультрафиолета;
  • курение;
  • малоподвижный образ жизни и особенности питания;
  • резкие колебания веса.

Так, например, потеря жировой прослойки в ногах после снижения массы тела может привести к тому, что кожа, ранее растянутая, станет тоньше и менее упругой.

Как ухаживать за кожей и предотвращать изменения

Специалисты предлагают несколько направлений профилактики и коррекции:

  1. Увлажнение
    Регулярное использование лосьонов и кремов с антиоксидантами помогает сохранить влагу и улучшить эластичность кожи.
  2. Поддержка коллагена
    После 25 лет уровень коллагена в организме начинает снижаться примерно на 1% в год. Недостаток этого белка напрямую отражается на упругости кожи. Врачи советуют включать в рацион продукты, богатые коллагеном, или использовать специальные добавки с гидролизованными пептидами, которые, по данным исследований, стимулируют естественную выработку коллагена и эластина.
  3. Физическая активность
    Умеренные тренировки улучшают кровоснабжение тканей, способствуют синтезу коллагена и помогают снизить уровень стресса, который также влияет на старение кожи.
  4. Отшелушивание
    Химические пилинги с AHA-кислотами, например гликолевой, или механическое отшелушивание с помощью щётки и скрабов помогают обновить кожу, делая её более гладкой. По данным исследований, шестимесячное применение гликолевой кислоты увеличивает толщину эпидермиса почти на треть.
  5. Ретинол
    Кремы для тела с ретинолом стимулируют выработку коллагена, улучшают текстуру кожи и уменьшают признаки фотостарения.
  6. Солнцезащитные средства
    Около 80% признаков старения кожи связано именно с воздействием ультрафиолета. Поэтому дерматологи рекомендуют использовать SPF на всех открытых участках тела, включая ноги.
  7. Профессиональные процедуры
    В арсенале врачей есть фракционные лазеры, ультразвуковая терапия и филлеры. Однако такие методы подходят не всем и требуют консультации специалиста.

Креповая кожа — естественное проявление возрастных изменений, но процесс можно замедлить. Регулярное увлажнение, защита от солнца, умеренные физические нагрузки и грамотный уход помогают сохранить упругость кожи. А в случае выраженных изменений стоит обсудить с дерматологом возможности современных процедур.

