Сожгли стереотипы: в Пензе всё-таки построят крематорий — спустя 20 лет споров

После почти двадцати лет обсуждений проект строительства крематория в Пензе наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. В 2025 году инвестор получил земельный участок в аренду без проведения торгов - как меру поддержки со стороны города.

Начальник управления экономического развития администрации Пензы Елена Голова сообщила на заседании гордумы 22 октября:

"Инициатор проекта — ООО "Единый портал ритуальных услуг”. Договор аренды земельного участка без проведения торгов был заключён 14 апреля 2025 года".

Общий объём инвестиций составит 137 миллионов рублей.

Долгий путь к реализации идеи

Разговоры о строительстве крематория в Пензе ведутся с 2006 года, однако из-за отсутствия финансирования проект неоднократно замораживался.

В 2017 году власти подписали соглашение с иногородним инвестором о строительстве кремационного блока и ритуального зала рядом с Восточным кладбищем, но вскоре проект прекратил существование.

В 2019-м ещё один предприниматель выразил готовность заняться строительством, однако из-за финансовых трудностей и низкой окупаемости — проект снова застопорился.

В 2020 году представители мэрии заявили, что желающих инвестировать в крематорий нет, так как "менталитет пензенцев” якобы не способствует популярности такого способа прощания.

Тем не менее часть горожан продолжала настаивать: кремация — экологичнее и эстетичнее, чем традиционные захоронения.

"Сожжение — более современный и чистый способ обращения с телом. К тому же он решает проблему дефицита земли", — пишут пользователи в местных пабликах.

Новая инициатива 2025 года стала первой, которая получила реальное юридическое оформление и поддержку администрации.

Другие инвестиционные проекты

Крематорий — не единственный проект, поддержанный мэрией Пензы. В 2025 году без торгов земельные участки также получили ещё два инвестора:

ООО "Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей” - реализует проект по строительству завода авиационных деталей и запуску серийного производства запчастей для авиатехники. Договор заключён 11 марта 2025 года .

Инвестиции: 2 млрд 794,7 млн рублей. ООО "Инвестсервис” - займётся строительством четырёхзвёздочного гостиничного комплекса на 120 номеров. Договор заключён 5 июня 2025 года .

Инвестиции: 1 млрд 500 млн рублей.

Такие меры поддержки, по словам администрации, позволяют ускорить запуск значимых городских проектов, особенно тех, что требуют сложной инфраструктуры и значительных вложений.

Символ перемен

Если проект крематория будет реализован, Пенза наконец присоединится к числу регионов, где существуют современные ритуальные комплексы с экологичными технологиями. Для города это шаг не только экономический, но и культурный: общество постепенно меняет взгляд на традиции прощания.