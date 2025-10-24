Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Agência Brasil Fotografias is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:56

Сожгли стереотипы: в Пензе всё-таки построят крематорий — спустя 20 лет споров

В Пензе началась реализация проекта крематория после 20 лет обсуждений

После почти двадцати лет обсуждений проект строительства крематория в Пензе наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. В 2025 году инвестор получил земельный участок в аренду без проведения торгов - как меру поддержки со стороны города.

Начальник управления экономического развития администрации Пензы Елена Голова сообщила на заседании гордумы 22 октября:

"Инициатор проекта — ООО "Единый портал ритуальных услуг”. Договор аренды земельного участка без проведения торгов был заключён 14 апреля 2025 года".

Общий объём инвестиций составит 137 миллионов рублей.

Долгий путь к реализации идеи

Разговоры о строительстве крематория в Пензе ведутся с 2006 года, однако из-за отсутствия финансирования проект неоднократно замораживался.

  • В 2017 году власти подписали соглашение с иногородним инвестором о строительстве кремационного блока и ритуального зала рядом с Восточным кладбищем, но вскоре проект прекратил существование.

  • В 2019-м ещё один предприниматель выразил готовность заняться строительством, однако из-за финансовых трудностей и низкой окупаемости — проект снова застопорился.

  • В 2020 году представители мэрии заявили, что желающих инвестировать в крематорий нет, так как "менталитет пензенцев” якобы не способствует популярности такого способа прощания.

Тем не менее часть горожан продолжала настаивать: кремация — экологичнее и эстетичнее, чем традиционные захоронения.

"Сожжение — более современный и чистый способ обращения с телом. К тому же он решает проблему дефицита земли", — пишут пользователи в местных пабликах.

Новая инициатива 2025 года стала первой, которая получила реальное юридическое оформление и поддержку администрации.

Другие инвестиционные проекты

Крематорий — не единственный проект, поддержанный мэрией Пензы. В 2025 году без торгов земельные участки также получили ещё два инвестора:

  1. ООО "Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей” - реализует проект по строительству завода авиационных деталей и запуску серийного производства запчастей для авиатехники.

    • Договор заключён 11 марта 2025 года.

    • Инвестиции: 2 млрд 794,7 млн рублей.

  2. ООО "Инвестсервис” - займётся строительством четырёхзвёздочного гостиничного комплекса на 120 номеров.

    • Договор заключён 5 июня 2025 года.

    • Инвестиции: 1 млрд 500 млн рублей.

Такие меры поддержки, по словам администрации, позволяют ускорить запуск значимых городских проектов, особенно тех, что требуют сложной инфраструктуры и значительных вложений.

Символ перемен

Если проект крематория будет реализован, Пенза наконец присоединится к числу регионов, где существуют современные ритуальные комплексы с экологичными технологиями. Для города это шаг не только экономический, но и культурный: общество постепенно меняет взгляд на традиции прощания.

Читайте также

Семьи Саратовской области получат 50 и 100 тысяч рублей за двойни и тройни вчера в 21:16
Саратов платит за пополнение: за тройню — сотня тысяч на руки

С 2026 года саратовские семьи при рождении двойни или тройни смогут получить единовременные выплаты до 100 тысяч рублей — вне зависимости от дохода родителей.

Читать полностью » Посещаемость сайтов с вакансиями в Самаре осенью выросла на 30% — данные hh.ru вчера в 20:26
Самара проснулась: почему осенью все вдруг кинулись искать работу

Осенью самарцы активнее ищут работу, а эксперты делятся секретами карьерного роста: как выстроить путь от новичка до директора в эпоху технологий.

Читать полностью » Ветераны СВО и аграрии учатся пилотировать дроны в Пензенской области вчера в 19:56
Дроны учат пахать: в сёлах появляются пилоты будущего

Ветераны и аграрии Пензенской области осваивают управление дронами: новое обучение помогает им повысить квалификацию и внедрить технологии будущего в сельское хозяйство.

Читать полностью » В Пензенской области в 2026 году повысят прожиточный минимум 22.10.2025 в 3:36
На еду, одежду и жизнь: сколько власти считают достаточным в 2026 году

В Пензенской области в 2026 году планируют повысить прожиточный минимум. Узнайте, на сколько вырастут суммы для трудоспособных, пенсионеров и детей.

Читать полностью » Онколог из Пензы рассказал, какие формы мастопатии опасны для женщин 22.10.2025 в 2:26
Не каждая мастопатия — приговор, но одна из них почти как рак: как распознать

Мастопатия — не всегда приговор. Врач из Пензенского онкодиспансера объяснил, чем она отличается от рака и почему регулярные обследования спасают жизнь.

Читать полностью » Глава Кузнецка Сергей Златогорский раскритиковал подчинённых за отсутствие инициативы 22.10.2025 в 1:17
Туалет на кладбище стал последней каплей: глава Кузнецка устал всё делать сам

Сергей Златогорский вновь обрушился с критикой на чиновников Кузнецка — на этот раз за полное отсутствие инициативы. Что возмутило главу города?

Читать полностью » В Пензенской области 22 октября пройдёт эфир о доступе к интернету при изменении условий связи 22.10.2025 в 0:37
Если интернет отключат, что делать? Министр обещает ответы и лайфхаки

22 октября министр цифрового развития Пензенской области расскажет, как пользоваться интернетом в новых условиях и где искать бесплатный Wi-Fi.

Читать полностью » Депутаты Пензы назвали недостаточным финансирование проектов инициативного бюджетирования на 2026 год 21.10.2025 в 23:26
Деньги есть, но их как будто нет: почему пензенские депутаты ругаются из-за 20 миллионов

Депутаты пензенской гордумы считают, что 20 млн рублей на инициативные проекты в 2026 году — слишком мало. Что предложили власти, чтобы решить вопрос?

Читать полностью »

Новости
Еда
Запекание говядины с тыквой обеспечивает насыщенный вкус и питательность блюда
Авто и мото
Сохранение бирки ключа сокращает время и стоимость восстановления
Спорт и фитнес
Функциональный тренинг дома помогает бегунам поддерживать форму — мнение экспертов
Туризм
В средней полосе можно выращивать апельсины дома — достаточно света и правильной почвы
Спорт и фитнес
Как приложения Nike Run Club и Strava помогают пробежать первые 5 км — данные разработчиков
УрФО
Россельхознадзор выявил в Перми производство сардин из неизвестного сырья
Туризм
Эксперты рассказали о плюсах и минусах одиночных путешествий
СФО
В ЯНАО замедлился рост средней заработной платы: увеличение на 9% за 2025 год
