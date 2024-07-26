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Центробанк РФ улучшил прогноз роста кредитования населения на 2024 год
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Центробанк РФ улучшил прогноз роста кредитования населения на 2024 год

Центральный банк России пересмотрел свои ожидания относительно увеличения объема кредитования населения и предприятий на 2024 год. Согласно обновленным данным, прогнозируется, что кредитование населения и бизнеса вырастет на 10-15%, что является улучшением по сравнению с предыдущими оценками 8-13% и 7-12% соответственно. В то же время, ожидания по ипотечному кредитованию остались неизменными и составляют 7-12%.

Для 2025 года прогнозы также скорректированы.

Ожидается, что кредитование физических лиц увеличится на 6-11%, что ниже предыдущих ожиданий на уровне 7-12%. Прогнозы по кредитованию юридических лиц остаются на уровне 7-12%. Также Центральный банк снизил ожидания по росту ипотечного кредитования в 2025 году до 8-13% с прежних 10-15%.

Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Белобородов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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