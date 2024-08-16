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Экономист Ермилова: при проблемах с оплатой после кредитных каникул можно рефинансировать кредит
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Экономист предложила три лайфака для людей, которые испытывают проблемы с выплатами после кредитных каникул

Экономист Ермилова: при проблемах с оплатой после кредитных каникул можно рефинансировать кредит

Экономист Мария Ермилова предложила три шага для заемщиков, которые испытывают трудности с выплатами после окончания кредитных каникул. Первый шаг — предоставить банку документы, подтверждающие утрату платежеспособности или инвалидность, чтобы избежать судебных исков и возможных санкций.

Второй — подать заявление на реструктуризацию или рефинансирование кредита, чтобы снизить финансовую нагрузку. Третий шаг, который стоит рассмотреть только в крайнем случае, — это подача на банкротство физического лица, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/RuinDig/Yuki Uchida (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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