Экономист предложила три лайфака для людей, которые испытывают проблемы с выплатами после кредитных каникул

Экономист Мария Ермилова предложила три шага для заемщиков, которые испытывают трудности с выплатами после окончания кредитных каникул. Первый шаг — предоставить банку документы, подтверждающие утрату платежеспособности или инвалидность, чтобы избежать судебных исков и возможных санкций.
Второй — подать заявление на реструктуризацию или рефинансирование кредита, чтобы снизить финансовую нагрузку. Третий шаг, который стоит рассмотреть только в крайнем случае, — это подача на банкротство физического лица, сообщает Газета.Ру.
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