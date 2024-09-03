В российском строительстве "закрутят гайки", пригрозили в правительстве

Минстрой и Центробанк рассматривают возможность увеличения ответственности банков при предоставлении проектного финансирования застройщикам, сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин в кулуарах Восточного экономического форума во вторник.

Он объяснил РИА Новости, что текущая экономическая ситуация требует более тщательного подхода к одобрению проектного финансирования, в том числе в части норм резервирования при кредитах на покупку земельных участков.

"Мы сейчас обсуждаем с Центробанком увеличение ответственности банков за выдачу бриджей и проектного финансирования. Ужесточаются требования не только к выдаче ипотеки, но также сегодня с ЦБ прорабатываем более жёсткий подход к оценке рисков при проектном финансировании", — подытожил собеседник агентства.