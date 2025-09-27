Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 20:49

Жители Белгородской области нашли способ одним кликом закрыть доступ мошенникам

Жители Белгородской области подали свыше 130 тысяч заявок на самозапрет кредитов на портале Госуслуги

С начала марта более 130 тысяч жителей Белгородской области воспользовались новым сервисом на портале "Госуслуги", чтобы защитить себя от нежелательных займов и действий мошенников.

Как это работает

Функция самозапрета позволяет добровольно ограничить доступ к оформлению:

  • потребительских кредитов,

  • займов в банках и МФО,

  • кредитных карт.

При этом ипотека, автокредиты и образовательные займы под блокировку не попадают.

Гибкость сервиса

Пользователь может сам выбрать уровень ограничений — например, запретить только оформление микрозаймов. В кредитной истории появляется специальная отметка, что серьёзно осложняет жизнь мошенникам.

Если необходимость в ограничении отпадает, его можно снять в любой момент — всё через те же "Госуслуги".

