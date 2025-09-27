Жители Белгородской области нашли способ одним кликом закрыть доступ мошенникам

С начала марта более 130 тысяч жителей Белгородской области воспользовались новым сервисом на портале "Госуслуги", чтобы защитить себя от нежелательных займов и действий мошенников.

Как это работает

Функция самозапрета позволяет добровольно ограничить доступ к оформлению:

потребительских кредитов,

займов в банках и МФО,

кредитных карт.

При этом ипотека, автокредиты и образовательные займы под блокировку не попадают.

Гибкость сервиса

Пользователь может сам выбрать уровень ограничений — например, запретить только оформление микрозаймов. В кредитной истории появляется специальная отметка, что серьёзно осложняет жизнь мошенникам.

Если необходимость в ограничении отпадает, его можно снять в любой момент — всё через те же "Госуслуги".