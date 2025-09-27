Жители Белгородской области нашли способ одним кликом закрыть доступ мошенникам
С начала марта более 130 тысяч жителей Белгородской области воспользовались новым сервисом на портале "Госуслуги", чтобы защитить себя от нежелательных займов и действий мошенников.
Как это работает
Функция самозапрета позволяет добровольно ограничить доступ к оформлению:
-
потребительских кредитов,
-
займов в банках и МФО,
-
кредитных карт.
При этом ипотека, автокредиты и образовательные займы под блокировку не попадают.
Гибкость сервиса
Пользователь может сам выбрать уровень ограничений — например, запретить только оформление микрозаймов. В кредитной истории появляется специальная отметка, что серьёзно осложняет жизнь мошенникам.
Если необходимость в ограничении отпадает, его можно снять в любой момент — всё через те же "Госуслуги".
