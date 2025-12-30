Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:31

Финансовая осторожность стала трендом: сотни тысяч на Кубани перекрыли себе кредиты

Более 600 тыс. жителей Кубани ввели самозапрет на кредиты — Кубанские новости

Механизм самозапрета на получение кредитов продолжает набирать популярность среди жителей южных регионов России. В Краснодарском крае этот инструмент в 2025 году стал одним из самых востребованных способов финансовой самозащиты, что отражает рост осторожности граждан в вопросах заимствований. Об этом сообщает издание "Кубанские новости" со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.

Масштабы самозапрета на Кубани

По итогам 2025 года жители Краснодарского края подали 601,4 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты. При этом почти 50 тыс. человек в течение года приняли решение снять ранее введённые ограничения. На конец декабря статус самозапрета сохраняется у 517,5 тыс. жителей региона.

Таким образом, в среднем девять из каждых ста жителей Кубани официально ограничили для себя возможность оформления кредитов. Эти показатели свидетельствуют о высокой вовлечённости населения региона в использование финансовых ограничительных инструментов.

Общероссийская картина

В масштабах страны в 2025 году россияне направили около 20 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты. Одновременно было подано 1,6 млн заявлений на его снятие, что означает отмену примерно 8% ранее установленных ограничений. В результате на конец года самозапрет действует у 17,3 млн граждан.

Наиболее популярным вариантом остаётся полный самозапрет на кредиты, а также ограничения на онлайн-выдачу займов в банках и микрофинансовых организациях. Отдельно востребован полный запрет на получение кредитов именно в МФО.

Кто чаще всего вводит ограничения

Аналитики отмечают, что чаще всего к сервису самозапрета обращаются граждане среднего и старшего возраста. Наибольшая доля заявлений пришлась на возрастную группу 35-45 лет — 21,3% от общего количества. Следом идут россияне 45-55 лет с показателем 19,7%, а также группа 55-65 лет, на которую пришлось 18,9% заявлений.

Такая структура указывает на то, что самозапрет чаще выбирают люди с устойчивым доходом и накопленным финансовым опытом, которые стремятся минимизировать риски необдуманных заимствований.

Регионы-лидеры

Абсолютным лидером по количеству обращений к сервису остаётся Москва. Жители столицы за всё время работы механизма направили 1,8 млн заявлений на установку самозапрета, при этом на его снятие было подано 99,8 тыс. заявлений.

Краснодарский край входит в число регионов с наиболее активным использованием инструмента, что подчёркивает растущее внимание жителей Кубани к вопросам финансовой дисциплины и защиты от кредитных рисков.

