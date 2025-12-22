Ставка на осторожность: в Краснодарском крае рекордно высокие отказы по POS-кредитам

В Краснодарском крае зафиксирован высокий уровень отказов по заявкам на товарные кредиты. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2025 года доля отказов по POS-кредитам составила 90,4%. Это делает Кубань одним из лидеров среди регионов России с наибольшим количеством отказов по товарным займам, пишут "Кубанские Новости".

Рост отказов по заявкам на кредиты

Доля отказов по заявкам на POS-кредиты на Кубани значительно выросла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, увеличившись на 9,4%. В 2024 году доля отказов составляла 80,4%. Этот рост подтверждает тенденцию, при которой банки продолжают проявлять осторожность в кредитовании, не желая увеличивать риски из-за возможной высокой долговой нагрузки граждан.

Причины высокого уровня отказов

Основная причина отказов заключается в серьезных ограничениях по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. Банки, несмотря на снижение ключевой ставки и стабилизацию стоимости кредитов, не спешат повышать аппетит к риску. В таких условиях одобрение товарных кредитов остается на крайне низком уровне и, по прогнозам, в будущем будет лишь сокращаться.

Сравнение с другими регионами

Помимо Краснодарского края, наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты также наблюдаются в Ставропольском крае (90,7%), Омской области (90,2%), Иркутской области (89,9%) и Ростовской области (89,9%). Меньше всего отказов зафиксировано в Приморском крае (85,3%), Санкт-Петербурге (86,6%), Удмуртии (87,1%) и Нижегородской области (87,2%).

Статистика по займам

В ноябре 2025 года жители Краснодарского края оформили 8,94 тыс. товарных кредитов на сумму 609,60 млн рублей. Это на 4% больше по сравнению с октябрем того же года, что свидетельствует о стабильности спроса на товарные займы, несмотря на высокий уровень отказов.