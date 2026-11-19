Рост числа жалоб на отказы в предоставлении кредитных каникул связан с повышением финансовой грамотности населения и попытками заемщиков найти легальные способы облегчения долгового бремени, считает экономист, кандидат физико-математических наук Татьяна Куликова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что многие граждане только недавно узнали о существовании этой опции и начали активно проверять ее границы, что нередко приводит к конфликтам с финансовыми организациями.

Ранее сообщалось, что в Центральный банк поступает все больше обращений, связанных с нарушениями при оформлении кредитных каникул. За три квартала 2026 года количество таких жалоб увеличилось более чем в полтора раза, достигнув отметки в 4,4 тысячи. Клиенты банков указывают на неправомерные начисления процентов, затягивание сроков и необоснованные отказы. При этом спрос на временную отсрочку платежей остается рекордным: только за второй квартал за помощью обратились свыше 300 тысяч человек.

Часто новый кредит при старых долгах становится непосильной ношей, заставляя людей искать выход через государственные механизмы поддержки.

Куликова отметила, что кредитные каникулы не являются безусловным правом каждого желающего, а предоставляются строго при соответствии определенным критериям. В частности, речь идет о подтвержденной потере работы или значительном снижении дохода. Если объективных причин для неплатежеспособности нет, банк имеет полное право отклонить заявку.

"Если вам просто почему-то захотелось сейчас не платить кредит, а, например, поехать в отпуск, то это так не работает", — пояснила Куликова.

По мнению экономиста, резкий всплеск обращений в текущем году обусловлен тем, что информация о возможности получить передышку стала массово доступной. Однако вместе с осведомленностью пришло и желание использовать законные механизмы не по назначению.

Зачастую пункты кредитного договора интерпретируются заемщиками в свою пользу без учета жестких требований регулятора. Эксперт проводит параллель с рынком банкротства физических лиц, где также наблюдается высокий уровень злоупотреблений.

Ситуация осложняется тем, что многие массовые банкротства создают у населения ложное ощущение легкости избавления от обязательств. В реальности механизмы контроля со стороны банков становятся жестче. Нередко заемщик со старыми долгами сталкивается с тем, что финансовая организация пристально изучает каждую справку о доходах перед одобрением каникул.

Тем временем законодатели обсуждают новые инициативы, согласно которым должникам обещают длинную передышку, однако банки выражают опасения относительно стабильности кредитной системы при таких послаблениях.

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