Россияне ждут дешевых кредитов после снижения ставки: банки смотрят совсем на другой показатель

Банковские организации удерживают высокую стоимость заемных средств из-за дефицита ликвидности и необходимости сохранять клиентскую базу, заявил декан Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. В комментарии NewsInfo эксперт разъяснил причины парадоксальной ситуации, при которой кредиты дорожают вопреки смягчению политики регулятора.

Ранее сообщалось, что в августе финансовые организации пересмотрели условия по потребительским ссудам в сторону повышения. Минимальный порог полной стоимости кредитов наличными к концу месяца перешагнул отметку в 21% годовых, хотя в июле этот показатель находился на уровне 20,6%.

По словам Ордова, прямая связь между ключевой ставкой и стоимостью банковских продуктов в текущих условиях ослабла. Финансовые институты вынуждены бороться за вкладчиков, сохраняя доходность депозитов на высоком уровне. В результате процентные ставки остаются стабильными, чтобы банки могли поддерживать необходимый уровень ликвидности. Это напрямую влияет на ценообразование активных операций — кредиты должны приносить доход, покрывающий затраты на привлечение средств.

При этом профессиональное сообщество допускает, что кредиты не подешевеют в обозримом будущем из-за накопленных рисков.

"На самом деле банки не поднимают ставку. Ощущение связано с тем, что кредитные риски возрастают у конкретных клиентов, у конкретных физических лиц. По мере нарастания риска и ставка для него становится выше. Это не связано с тем, что банк осознанно повышает ставку для среднестатистического гражданина", — пояснил Ордов.

Экономист подчеркнул, что рост среднего процента по рынку обусловлен ухудшением качества портфелей. На итоговую ставку влияют несвоевременное обслуживание долгов и высокая долговая нагрузка заемщиков. В условиях жесткого отбора отказы по заявкам стали массовым явлением, что заставляет граждан обращаться к альтернативным инструментам. Даже при наличии высоких рейтингов банки усиливают фильтры, из-за чего требования к заемщикам становятся практически запретительными для массового потребителя.

"Плюс-минус все ориентируются на наши крупнейшие банки. Когда крупнейшие банки игнорируют мелких клиентов или потенциальных клиентов, их подхватывают микрофинансовые организации. Оттуда мы видим эти триста процентов годовых, несмотря на все ограничения, которые Центральный банк уже ввел", — отметил эксперт.

Ордов добавил, что суровая финансовая математика заставляет потребителей мириться с высокой стоимостью краткосрочных займов. В то время как ипотека превратилась в элитарный продукт, спрос сместился в сегмент быстрых денег, где переплата в несколько тысяч рублей кажется клиенту приемлемой платой за доступ к ресурсам.

При этом законодатели уже рассматривают инициативы, согласно которым действующие кредиты могут подлежать автоматическому пересчету при изменении макроэкономических условий.

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