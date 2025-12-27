Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина с кредитной картой
Мужчина с кредитной картой
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:07

Платишь картой — попадаешь в ловушку: проценты взлетели до рекордных значений

Ставки по кредитным картам в России выросли до 47,4% — банки

Рынок кредитных карт в России вошёл в фазу, которую ещё несколько лет назад сложно было представить: стоимость заимствований приблизилась к психологически значимой отметке. В ноябре показатель полной стоимости кредита по банковским картам почти достиг 50%, обновив многолетний максимум. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Речь идёт не о кратковременном всплеске, а о результате последовательных изменений в банковском секторе. Динамика ставок отражает не только политику кредиторов, но и общую трансформацию карточного бизнеса.

Рекордные значения за несколько лет

По данным аналитиков, средняя полная стоимость кредита по кредитным картам в ноябре составила 47,4% годовых. Это самый высокий показатель как минимум с 2021 года, когда подобная статистика начала системно фиксироваться. Тогда средний уровень находился в районе 21,9%, что почти вдвое ниже текущих значений.

Заметный перелом произошёл в декабре прошлого года. На фоне изменений ключевой ставки полная стоимость кредита выросла сразу на 10,4 процентного пункта, достигнув 37%. С этого момента рост продолжился, постепенно подводя рынок к текущему историческому максимуму.

Почему дорожают кредитные карты

Генеральный директор компании "Скоринг бюро" Олег Лагуткин связывает происходящее с ростом издержек банков. По его оценке, выпуск пластиковых карт, их обслуживание и техническая поддержка требуют от финансовых организаций всё больших затрат, которые невозможно полностью компенсировать без пересмотра тарифов.

Карточный бизнес по-прежнему остаётся прибыльным направлением, однако для сохранения рентабельности банки вынуждены перекладывать часть расходов на клиентов. Это выражается в повышении процентных ставок и росте полной стоимости кредитного продукта для заёмщиков.

Чего ждать в ближайшие месяцы

Несмотря на достигнутые рекорды, эксперты не ожидают дальнейшего ускорения роста ставок в краткосрочной перспективе. По оценке участников рынка, ситуация в сегменте кредитных карт в целом стабилизировалась, и предпосылок для нового скачка пока не наблюдается.

Более того, специалисты допускают возможность умеренной коррекции ставок вниз в ближайшие месяцы. Такой сценарий может стать позитивным сигналом для клиентов банков, однако уровень стоимости кредитов всё равно останется заметно выше показателей прошлых лет.

