Банки сбавили обороты: что происходит с кредитными картами в России

Рынок кредитных карт в России вернулся к показателям начала кризисного периода, продемонстрировав резкое замедление после нескольких лет активного роста. Об этом сообщает БКИ "Объединённое кредитное бюро" (ОКБ), фиксируя минимальные объёмы выдачи с весны 2022 года и заметное охлаждение интереса банков к этому сегменту.

Минимальные объёмы за три года

По данным ОКБ, в ноябре 2025 года объём выдачи кредитных карт в России составил 129,5 млрд рублей. Это минимальный показатель за последние три года и уровень, сопоставимый с апрелем 2022 года. За месяц объёмы сократились на 5%, а с конца лета падение достигло 25%.

Количество выданных карт также продолжило снижаться. В ноябре банки оформили 1,23 млн кредиток, что на 9% меньше, чем месяцем ранее. За три месяца совокупное сокращение числа новых карт составило 12%, указывая на устойчивый нисходящий тренд.

Контраст с другими сегментами розничного кредитования

Общее розничное кредитование снижается менее резко. Совокупные выдачи на рынке упали на 3%, хотя остаются выше летних уровней на 7-38%. Это отмечают эксперты Frank RG.

Тем не менее сегмент кредитных карт выглядит наиболее уязвимым на фоне изменения регуляторных условий. Традиционно ноябрь и декабрь считались пиковыми месяцами: объёмы выдачи превышали 200 млрд рублей, а в 2023 году доходили до 300 млрд рублей в месяц. Однако в последние два года сезонный эффект ослаб, и уже в конце 2024 года показатели опустились ниже отметки 200 млрд рублей.

Давление регулирования и жёсткие лимиты

Как отмечают участники рынка, ключевым фактором снижения остаётся ужесточение регулирования со стороны Банка России.

"На динамику сегмента продолжают влиять жёсткие денежно-кредитные условия и макропруденциальные лимиты", — пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин

В IV квартале 2025 года для заёмщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50% до 80% установлен лимит в 10% от общего объёма выдач, а при ПДН выше 80% оформление кредитных карт не допускается. В результате банки вынуждены осторожнее подходить к работе с клиентами с высокой долговой нагрузкой.

Политика банков и фактор мошенничества

Дополнительное влияние оказывает внутренняя политика самих кредитных организаций. Банки ужесточают скоринговые требования, ориентируясь на качество портфеля и уровень рисков. Старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин указывает, что в конце года традиционно снижается уровень одобрения заявок.

Это связано с сезонным ростом мошенничества и импульсного спроса, который увеличивает вероятность проблемных выдач. В таких условиях банки предпочитают сдерживать активность, даже в период, который ранее считался наиболее доходным.

Эффект "периода охлаждения"

Дополнительным ограничением остаётся введённый "период охлаждения" для необеспеченных кредитов. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составляет от четырёх часов, а для кредитов свыше 200 тыс. рублей — 48 часов. Эти меры, по оценкам рынка, продолжают оказывать сдерживающее влияние на объёмы выдачи кредитных карт.