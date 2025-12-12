Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Онлайн-шопинг
Онлайн-шопинг
© freepik.com by yanalya is licensed under public domain
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:46

Центробанк закрутил гайки: как ужесточение правил изменило рынок кредитных карт в России

Снижение объёмов выдачи кредитных карт связано с ужесточением контроля — Беляев

Резкое снижение объемов выдачи кредитных карт в России в последние месяцы связано с ужесточением банковского контроля и уходом с рынка "серых" пользователей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Причины снижения объёмов выдачи кредитных карт

По данным БКИ "Объединенное кредитное бюро", в ноябре 2025 года объемы выдачи кредитных карт в России достигли трёхлетнего минимума, снизившись до 129,5 млрд рублей. Михаил Беляев отметил, что сокращение объемов выдачи кредиток не связано с падением спроса со стороны населения, а скорее с изменением структуры рынка, произошедшим после ужесточения регулирования. Центральный банк России ограничил возможности массового оформления карт и усилил контроль за их использованием, что позволило выявить сомнительные операции, ранее остававшиеся вне поля зрения регулятора.

"Причины снижения вполне очевидны. Центральный банк ввел регулирование, ограничившее количество карт, которыми может владеть одно лицо, до двадцати. Однако решающим фактором стало то, что новые меры осложнили использование пластиковых карт в теневом обороте, где они ранее активно применялись для ухода от налогового и финансового контроля", — отметил Беляев.

Влияние ужесточения контроля на теневой рынок

Аналитик также подчеркнул, что новые меры Центробанка сделали использование множества карт для обхода законодательства экономически нецелесообразным. Это позволило точнее отслеживать финансовые потоки и выявлять признаки неучтенной деятельности. Как только регулятор установил более строгие правила, многим участникам теневого оборота стало невыгодно держать десятки карт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян — РИАН сегодня в 8:38
Не копишь — значит, не можешь: жёсткие данные о том, почему у многих нет финансовой подушки

Исследование показало, сколько россияне смогли отложить в 2025 году и на что копили чаще всего. Данные о долгах и тратах — тоже с сюрпризом.

Читать полностью » Уровень бедности в России снизился до 10 млн человек — Владимир Путин сегодня в 8:33
Рост доходов бедных обогнал всех: главный секрет рекордного снижения бедности в России

Путин на совещании по экономике заявил о рекордно низкой бедности и привел цифры за 2000 и 2024 годы. Какие цели поставлены до 2036-го?

Читать полностью » Продление льготной ипотеки под 2% в Туве поддержит спрос на жильё — Ховалыг вчера в 15:14
Тува продлевает льготную ипотеку: 1 тыс. сделок помогут улучшить жилищные условия местных семей

Тува продлевает льготную ипотеку под 2% на 2026 год, закрепляя механизм, который уже помог тысячам семей приобрести жильё на доступных условиях.

Читать полностью » Банк России начнёт переход на новые стандарты обработки платежей в 2028 году — Бакина вчера в 15:05
Плавный шаг к независимости: новый стандарт платежей обещает защитить рынок от глобальных рисков

Банк России готовит первый этап перехода на новые международные стандарты платежей, намечая 2028 год и учитывая риски, выявленные после отключения от SWIFT.

Читать полностью » Банки привлекают поручителей к выплате долга при риске просрочки — Медведев вчера в 12:58
Поручитель — не формальность: одна подпись может превратить чужой кредит в ваш личный кошмар

Финансовый омбудсмен объясняет, почему поручительство всегда связано с риском выплат за заемщика и какие факторы стоит учитывать перед подписанием договора.

Читать полностью » Продажа юаней Центробанком России укрепляет ликвидность на валютном рынке — ТАСС вчера в 11:45
Центробанк России продаёт юани на 14,6 млрд рублей: новая валютная интервенция для стабилизации курса

Банк России продал юани на сумму 14,6 млрд рублей с расчетами 10 декабря 2025 года, продолжая операции на валютном рынке для стабилизации рубля.

Читать полностью » Разработана модель динамики лидеров компаний в кризис — ТПУ вчера в 9:31
Санкции, кризис, цифровизация: почему одни компании рушатся, а другие растут — ответ нашёлся

Учёные предложили новую модель, объясняющую, как лидеры рынка удерживают позиции в кризис, сочетая агрессивные и осторожные стратегии развития.

Читать полностью » Инфляция в России замедлилась до 6.64% в ноябре — Росстат вчера в 8:42
Инфляция замедлилась не для всех: пока одни радуются, другие платят за бензин, лекарства и поезда

Инфляция в России замедлилась до 6,64% — Росстат фиксирует разнонаправленные ценовые изменения от овощей до турпоездок, а услуги остаются лидером роста.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Стоимость полиса ОСАГО зависит от затрат на ремонт автомобилей — эксперт Ладушкин
Общество
Россияне получат январские пенсии досрочно в конце декабря — Котяков
ЮФО
В Крыму ожидается резкое похолодание 14 декабря — Гидрометцентр Республики Крым
В Офисе Зеленского отвергли готовность к территориальным уступкам по Донбассу
Садоводство
Самобесплодные сорта нуждаются в опылителях для хорошего урожая — садоводы
Происшествия
Москвич получил инфаркт после употребления свинины
Мир
Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде
Наука
Леса Центральной Европы испытали ранние вырубки по данным древесины — PNAS
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet