Центробанк закрутил гайки: как ужесточение правил изменило рынок кредитных карт в России

Резкое снижение объемов выдачи кредитных карт в России в последние месяцы связано с ужесточением банковского контроля и уходом с рынка "серых" пользователей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Причины снижения объёмов выдачи кредитных карт

По данным БКИ "Объединенное кредитное бюро", в ноябре 2025 года объемы выдачи кредитных карт в России достигли трёхлетнего минимума, снизившись до 129,5 млрд рублей. Михаил Беляев отметил, что сокращение объемов выдачи кредиток не связано с падением спроса со стороны населения, а скорее с изменением структуры рынка, произошедшим после ужесточения регулирования. Центральный банк России ограничил возможности массового оформления карт и усилил контроль за их использованием, что позволило выявить сомнительные операции, ранее остававшиеся вне поля зрения регулятора.

"Причины снижения вполне очевидны. Центральный банк ввел регулирование, ограничившее количество карт, которыми может владеть одно лицо, до двадцати. Однако решающим фактором стало то, что новые меры осложнили использование пластиковых карт в теневом обороте, где они ранее активно применялись для ухода от налогового и финансового контроля", — отметил Беляев.

Влияние ужесточения контроля на теневой рынок

Аналитик также подчеркнул, что новые меры Центробанка сделали использование множества карт для обхода законодательства экономически нецелесообразным. Это позволило точнее отслеживать финансовые потоки и выявлять признаки неучтенной деятельности. Как только регулятор установил более строгие правила, многим участникам теневого оборота стало невыгодно держать десятки карт.