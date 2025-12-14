Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© pixabay.com by flyerwerk is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:30

Лимиты режут, желания пропадают: что происходит с кредитками в Крыму

Число оформленных кредитных карт в Крыму снизилось на 21% — ОКБ

Жители Крыма в ноябре стали заметно осторожнее относиться к кредитным картам — число оформлений за месяц резко сократилось. Такая динамика вписывается в общероссийский тренд снижения интереса к этому финансовому инструменту на фоне ужесточения условий и сокращения лимитов. Об этом сообщает SevastopolMedia со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Снижение выдач в регионе

По информации ОКБ, по сравнению с октябрем количество оформленных кредитных карт в Крыму в ноябре уменьшилось на 21%. Всего жители региона получили 13,29 тысячи кредитных карт с совокупным лимитом 1,09 млрд рублей. Средний лимит по одной карте составил 82 тысячи рублей.

Такие показатели отражают более сдержанную кредитную активность населения. Банки стали осторожнее подходить к одобрению лимитов, а сами заемщики — реже пользоваться возможностью оформить новый кредитный продукт, предпочитая более консервативную финансовую стратегию.

Общероссийская динамика

Снижение активности по кредитным картам фиксируется не только в Крыму, но и по всей стране. В Объединенном кредитном бюро отмечают, что в годовом выражении ситуация выглядит еще более показательно.

"В годовом отношении количество выдач кредиток сократилось на 23%, общий объем одобренных лимитов — на 33%. Средний размер лимита по карте за год снизился на 16 тысяч рублей: в ноябре 2024 года он составлял 121 тысяч рублей", — охарактеризовали в ОКБ ситуацию в целом по стране.

Таким образом, сокращение затронуло сразу несколько ключевых показателей — как число самих карт, так и объем доступных по ним средств.

Почему карты теряют популярность

Эксперты связывают происходящее с изменением кредитной политики банков и общей экономической обстановкой. Финансовые организации стали строже оценивать платежеспособность клиентов и чаще снижать лимиты, чтобы сократить риски. Это делает кредитные карты менее привлекательными по сравнению с прошлыми периодами.

Кроме того, для части заемщиков важную роль играет рост процентных ставок и увеличение долговой нагрузки. В таких условиях кредитная карта из удобного инструмента повседневных расчетов постепенно превращается в резервный источник средств, к которому обращаются реже.

Что это значит для рынка

Сокращение выдач кредитных карт может свидетельствовать о переходе рынка к более осторожной модели кредитования. Для банков это способ стабилизировать портфель, а для клиентов — сигнал внимательнее относиться к заемным средствам.

Если текущие тенденции сохранятся, в ближайшие месяцы рынок кредитных карт может остаться в фазе сдержанного спроса, а средние лимиты — продолжить снижаться, в том числе и в регионах.

