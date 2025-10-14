Университеты не успели — их место заняли блогеры: кто теперь учит миру работать

Экономика создателей стремительно меняет правила игры. Если раньше именно университеты задавали темп образовательных инноваций, то сегодня их место занимают блогеры, онлайн-преподаватели и разработчики курсов. Они становятся новой инфраструктурой переподготовки, соединяя гибкость технологий с реальными запросами рынка.

Новая экономика знаний

По данным ThriveCart, к 2030 году объём экономики создателей достигнет 600 миллиардов долларов. Это не просто рост популярности контента — это глобальный сдвиг в подходе к обучению и профессиональному развитию. На фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта традиционные институты не успевают за запросами рынка, тогда как создатели контента закрывают образовательный дефицит быстрее и точнее.

Сегодня 57 миллионов американцев ищут навыки, связанные с ИИ, но лишь девятая часть получает к ним доступ. Университеты удовлетворяют менее 1% этого спроса.

"Во многих странах через системы формального образования наблюдается стремление делать больше, но этого может быть слишком мало и слишком поздно", — сказал генеральный директор ThriveCart Исмаэль Вриксен.

Создатели как инфраструктура обучения

Согласно отчёту ThriveCart, доля творцов, предлагающих образовательные продукты, растёт ежегодно. Они адаптируют обучение под конкретные запросы: от инженерных профессий до когнитивных навыков для работы с ИИ.

"Мы ожидаем, что почти 40% рабочих навыков устареют или будут переосмыслены", — отметил Вриксен.

Компании тоже делают ставку на создателей. В 2024 году расходы на внутренние корпоративные тренинги сократились почти на 4%, в то время как инвестиции во внешние обучающие платформы выросли на 23%. Руководители всё чаще выбирают не формальные дипломы, а курсы от практиков с проверенным результатом.

Основатель онлайн-платформы LoveLifePassport Тейлор Швайгерт подытожил эту тенденцию:

"Традиционное образование развивается слишком медленно… Творцы быстры, адаптируются и тесно связаны с потребностями реального мира", — сказал Швайгерт.

Специализация и точность

Современный рынок больше не вознаграждает громкие имена — он ищет точных экспертов. Исследование ThriveCart показало, что авторы, работающие в узких нишах, зарабатывают в среднем в 3-5 раз больше и привлекают почти вдвое больше аудитории.

"Специализация теперь обязательна", — сказал Вриксен.

Примеры таких направлений — восстановление после выгорания у врачей, курсы по продуктивности для предпринимателей с СДВГ, или программы по адаптации к цифровым профессиям. К 2030 году рынок личностного роста превысит 67 миллиардов долларов, и значительная часть его будет принадлежать частным авторам.

Швайгерт подчёркивает важный принцип:

"Люди платят больше за точность… выигрывают специалисты. Полностью владейте категорией, и цена перестаёт быть вопросом", — отметил он.

От бесплатных курсов к высоким гонорарам

Модель, по которой работают самые успешные авторы, основана на постепенном вовлечении. Сначала они дают бесплатный контент — мини-курсы, гайды или вебинары, — а затем предлагают платные продукты.

"Самые успешные авторы сначала предлагают что-то бесплатно — документ, вебинар или мини-курс", — пояснил Вриксен.

Эта стратегия работает: ThriveCart обрабатывает более 2 миллиардов долларов транзакций в год, сотрудничая с 65 тысячами компаний и 12 миллионами студентов.

Швайгерт поделился конкретным примером:

"Мы добавили воронку продаж с низкой стоимостью подписки — от 1 до 29 евро — в премиум-членство, и она взлетела до небес… Эта единственная воронка принесла более чем семизначный годовой регулярный доход", — сказал он.

Сообщество как новая валюта

Ключ к устойчивости бизнеса творца — не только продукты, но и сообщество вокруг них.

"Вместо того, чтобы начинать каждый новый продукт с нуля, лучшие создатели создают сообщества", — пояснил Вриксен.

ThriveCart помогает авторам удерживать аудиторию через встроенные LMS-платформы, аналитику и инструменты оптимизации продаж.

Однако главный ресурс — постоянное взаимодействие.

"Общайтесь со своими клиентами… Выпустите что-нибудь простое, соберите отзывы и улучшите", — подчеркнул Вриксен.

Переоценка навыков и опыта

Мир труда меняется: дипломы отходят на второй план. На первый выходят конкретные компетенции.

"Работников будут оценивать по навыкам, а не по опыту", — сказал Вриксен.

Это подтверждают и цифры: к 2030 году устареют почти 40% рабочих навыков, но только 9% компаний добились ощутимого прогресса в цифровой трансформации. Тем временем рынок цифровой трансформации вырастет с 2,2 трлн долларов в 2024 году до почти 11 трлн в 2032-м.

Особый интерес вызывают курсы по внедрению ИИ, проектированию рабочих процессов и развитию межличностных навыков для удалённых команд.

Швайгерт уверен, что это — уже не подработка, а полноценная профессия:

"Десять лет назад это был подработок. Сегодня это полноценная индустрия… Мы увидим творцов, занимающих посты финансовых и операционных директоров", — заявил он.

Почему создатели выигрывают

Контент, созданный при помощи ИИ, уже заполняет интернет — более 74% новых страниц формируется алгоритмами. На этом фоне выигрывают те, кто способен давать глубину и реальный опыт.

"Лучшие авторы говорят о реальном опыте", — отметил Вриксен.

Те, кто совмещает обучение и практику, создают продукты, которым доверяют. Они формируют новую экономику знаний, где главный актив — это способность объяснять, внедрять и вдохновлять.

Совет от Швайгерта:

"Упростите… Сосредоточьтесь на одной воронке продаж, одном сообщении, одном заманчивом предложении", — сказал он.

А что если…

Что будет, если тренд на создателей продолжит ускоряться? Вероятно, появятся "новые университеты" — цифровые экосистемы, где преподаватели, инструкторы и компании объединятся для массового обучения. Возможно, через десять лет молодые специалисты будут выбирать не вузы, а платформы с именами конкретных создателей.

Плюсы и минусы экономики создателей

Плюсы Минусы Быстрое обновление навыков Отсутствие единой аккредитации Прямое взаимодействие с практиками Разный уровень качества курсов Возможность монетизации знаний Конкуренция за внимание Масштабируемость Риск выгорания авторов Гибкость и индивидуализация Необходимость постоянного самообновления

FAQ

Как стать создателем образовательного контента?

Начните с выбора темы, в которой у вас есть реальный опыт. Создайте короткий бесплатный продукт, чтобы собрать обратную связь.

Сколько можно заработать?

Средний успешный автор на платформах вроде ThriveCart зарабатывает от 5 до 50 тысяч долларов в месяц.

Что востребовано больше всего?

Обучение навыкам ИИ, цифровой безопасности, управлению временем и психологии продуктивности.

Мифы и правда

Миф: экономику создателей можно построить только на блогинге.

Правда: основная прибыль идёт от обучающих программ и сообществ, а не от лайков.

Миф: только молодёжь зарабатывает на обучении.

Правда: средний возраст успешного инструктора — 35-50 лет.

Миф: рынок перенасыщен.

Правда: спрос на качественное обучение растёт быстрее, чем предложение.

3 интересных факта

• В среднем автор курса обновляет свой контент каждые 90 дней.

• Более 60% создателей объединяются в коллаборации, создавая совместные академии.

• Курсы по управлению ИИ входят в топ-5 самых быстрорастущих направлений.

Исторический контекст

Первые зачатки экономики создателей появились ещё в начале 2010-х с ростом YouTube и Patreon. Но настоящий перелом произошёл после пандемии 2020 года, когда миллионы людей перешли в онлайн и начали учиться у независимых преподавателей. Сейчас этот процесс выходит на новый уровень — на стыке ИИ, предпринимательства и образования.