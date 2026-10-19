Нейросети могут подставить в самый неподходящий момент: какой навык защищает от ошибок искусственного интеллекта

Креативность, открытость к постоянному обучению и развитый навык формирования запросов являются ключевыми компетенциями для эффективного взаимодействия с нейросетями, сообщил сооснователь компании Цельс, директор по маркетингу Никита Николаев. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что без способности адаптировать задачи под специфику алгоритмов внедрение современных технологий может привести к негативным последствиям.

Ранее сообщалось, что умение ставить задачи, профессиональная экспертиза, проверка источников и совершенствование рабочих процессов становятся особенно важными при использовании ИИ.

Сегодня работа с ИИ стала базовым требованием на рынке труда, что подтверждают актуальные исследования кадровой сферы.

Николаев выделил три основные категории навыков, необходимых для работы с языковыми моделями. По его словам, на первом месте стоит умение адаптировать промпты и творческий подход к постановке целей. При этом для глубокой интеграции технологий в бизнес-процессы специалистам потребуются навыки системного анализа и программирования, особенно если речь идет об обучении агентов на внутренних данных организации.

"Людям, которые боятся ошибок и узнавать что-то новое, тяжело адаптироваться, они делают больше ошибок при принятии технологии и возможен негативный эффект", — пояснил Николаев.

Особое внимание специалист уделил психологической готовности к экспериментам. Он отметил, что навык создания качественных инструкций является "наживным", и пользователям не стоит опасаться первоначальных неудач или некорректных ответов системы. Важно понимать, какая инструкция что включать в подсказку к ИИ поможет алгоритму выдать наиболее релевантный результат.

Важнейшим аспектом взаимодействия с искусственным интеллектом остается фактчекинг. Николаев предупредил, что нейросети склонны к ошибкам в интерпретации цифр, а также в разграничении относительных и абсолютных величин. Специалист рекомендует всегда запрашивать у модели источники данных и проводить их выборочную проверку, особенно при выполнении сложных аналитических запросов.

Несмотря на то, что зарубежные разработки демонстрируют высокую точность, отечественные аналоги пока находятся в стадии догоняющего развития. Контроль качества данных критичен, поскольку зачастую разработчики при вайб-кодинге полностью игнорируют тестирование кода, полагаясь на автоматику.

"Проверить базу источников. Как минимум, всегда прокликиваются выборочно источники. Если запрос сложный, аналитический, стоит по источникам походить глубоко и изучить аналитику, чтобы данные не выдумывались", — подчеркнул специалист.

Несмотря на необходимость тщательной проверки, использование ИИ существенно ускоряет решение критических задач. Эксперт привел в пример недавние инциденты с центрами обработки данных, отметив, что применение интеллектуальных агентов позволило компании оперативно сменить вендоров и минимизировать риски.

В условиях быстрых перемен автоматизация сократила число карьерных ступеней в IT, заставляя руководителей пересматривать подходы к управлению. При этом важно помнить о системном подходе к инновациям, так как на текущий момент только 26% компаний имеют стратегию использования ИИ, что часто мешает полноценной реализации потенциала технологий.

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